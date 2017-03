1. März 2017, 17:01 Uhr Teldafax-Pleite Teldafax-Manager bekommen Bewährungsstrafen

Ein Gericht hat zwei Ex-Chefs des Billigstromanbieters Teldafax wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und vier Monaten beziehungsweise elf Monaten verurteilt.

In der Verhandlung war die Anklage mehr und mehr in sich zusammengefallen. Die Verurteilten wollen in Berufung gehen.



Von Christoph Giesen und Markus Zydra , Bonn

Auf dieses Urteil haben Hunderttausende Stromkunden seit Jahren gewartet. Den beiden Angeklagten erscheint es zu hart, sie werden wohl in Berufung gehen. Vielen Betroffenen hingegen mag es wohl zu weich vorkommen. Das Landgericht Bonn verurteilt Klaus Bath und Gernot Koch, die beiden früheren Chefs des insolventen Billigstromanbieters Teldafax wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung zu Bewährungsstrafen von 16 Monaten beziehungsweise elf Monaten. Die beiden Männer müssen zudem Sozialstunden ableisten. Bath 300, Koch 180.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft die ehemaligen Manager auch wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt. 2015 begann der Prozess vor dem Landgericht. Doch nach 109 Verhandlungstagen und mehr als 60 Zeugenvernehmungen brach die Anklage mehr und mehr in sich zusammen. Mitte vergangenen Jahres gab das Gericht dann eine Teileinstellung bekannt. Es blieb die Insolvenzverschleppung und die Verletzung von Buchführungspflichten.

"Teldafax wollte mit seinen billigen Stromtarifen Gewinn machen, das war so kalkuliert", sagt Richter Marc Eumann am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung. Ein Schneeballsystem sei Teldafax nicht gewesen. Allerdings hätte früher Schluss sein müssen.

Begonnen hatte der Anfang vom Ende im Juni 2011, als der damalige Vorstandschef Gernot Koch den Insolvenzantrag beim Bonner Amtsgericht stellte. Daraus ist eine der größten Pleiten der deutschen Wirtschaftsgeschichte geworden. Mehr als 300 000 Gläubiger haben Forderungen angemeldet. Insgesamt geht es um die Summe von 750 Millionen Euro.

Zum Insolvenzverwalter wurde 2011 der Düsseldorfer Anwalt Biner Bähr bestellt. Ein erfahrener Mann, der zuvor Hertie und den Möbelhersteller Schieder abgewickelt hatte. Doch was er bei Teldafax vorfand, war selbst für ihn neu. "Es war ein einziges Chaos", erinnert sich Bähr. Wenige Stunden nach der Insolvenz kam er das erste Mal in die Zentrale des Billigstrom-Anbieters Teldafax nach Troisdorf in der Nähe von Bonn. "Fast 240 000 ungeöffnete Briefe lagen herum. Die Buchhaltung war auf dem Stand von März." Und täglich kamen neue Briefe hinzu. "Durch die Insolvenz haben viele Leute versucht, ihre Verträge zu kündigen."