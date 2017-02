25. Februar 2017, 13:47 Uhr Rocket Internet Duschen, bis die Zweifel weg sind









Zalando-Gründer Oliver Samwer steckt mit seinem Unternehmen Rocket Internet in einer großen Krise. Jetzt muss er sich neu erfinden.

Von Carsten Busse

Es war eine schlechte Woche für Oliver Samwer. Am vergangenen Mittwoch gab die schwedische Investmentfirma Kinnevik völlig überraschend bekannt, dass sie sich von der Hälfte ihrer Aktien an Rocket Internet trennt - mit einem Abschlag von zehn Prozent. Samwer ist Vorstandschef der Internetfirma, die Aktie jedenfalls ging steil nach unten, verlor massiv an Wert. Raus, nichts wie raus, sagen Anleger, wenn selbst der wichtigste und älteste Partner den Glauben an Samwer verloren hat. Ein Desaster.

Oliver Samwer, 44, hat viel erreicht, er ist sehr, sehr reich, das Wunderkind der deutschen Onlineszene, er hat Zalando geschaffen, wo Millionen Frauen Schuhe bestellen (und viele von ihnen diese Schuhe im nächsten Paketshop wieder abgeben, um sie zurückzuschicken und bei der Gelegenheit aber schon mal die neue Lieferung abzuholen). Er ist Chef und Aktionär der größten deutschen Internetfirma Rocket Internet. Die ist an hundert Online-Start-ups in Europa, Asien und Afrika beteiligt, die zusammen 30 000 Menschen beschäftigen. Die Lieferfirma Delivery Hero gehört dazu, die unsere Städte mit pinkfarbenen Foodora-Radlern und den quadratischen Essensrucksäcken bevölkert, der Anbieter von Kochboxen Hello Fresh, die Online-Möbelhändler Westwing und Home 24. Und so weiter.

Doch jetzt sieht es nicht mehr gut aus. "Die Faszination des Neuen ist weg, die Magie fehlt", sagt eine, der Samwer gut kennt. Demnach will er kämpfen. "Mit Druck kann ich gut umgehen, das bin ich gewohnt", sagte Samwer bei einem Besuch vor ein paar Wochen, und das gilt heute nach dem neuen Absturz an der Börse mehr denn je. Und: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Rocket Internet auf dem richtigen Kurs sind, auch wenn es unterschiedlich viel Wind und unterschiedlich hohe Wellen gibt."

Aber er muss sich neu erfinden, die Investoren wieder begeistern, und seine Firmen in die Gewinne führen. Kann er das schaffen? Zweifel, erzählte er mal, kämen ihm morgens unter der Dusche. "Mann, klappt das auch alles?", denke er sich. Sein Rezept dann: "Ich dusche immer so lange, bis die Zweifel weg sind."

Ein Porträt des Mannes, der einst in Köln sein Abi mit 0,8 machte, dann mit Onlinefirmen schnell so erfolgreich wurde und nie aufgegeben hat.