13. Juli 2018, 13:58 Uhr Reden wir über Geld "Deutsche Autos würde ich nicht mehr fahren"

Der österreichische Sänger Rainhard Fendrich über seine enttäuschte Liebe für deutsche Automarken - und wie er damit umgeht, dass Nationalisten seine Lieder singen.



Von Martin Langeder und Mareen Linnartz

Ein Restaurant in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Hier, im hintersten Winkel der ersten Etage, sitzt Rainhard Fendrich. Seit vierzig Jahren steht Österreichs bekanntester Liedermacher ("Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk") auf der Bühne und denkt nicht ans Aufhören. Vor ihm steht eine Schale mit braunen Kugeln. "Energiekugeln", sagt Fendrich, "schmecken gut, nehmen's sich welche!" Er selbst braucht keine und legt sofort los.

So sehr er auf der Bühne den Entertainer auslebt, so sehr mag er im Alltag unerkannt bleiben. Berühmtheit war nie seine Triebfeder als Künstler. "Als ich als Musiker anfing, wollte ich nicht berühmt werden - sondern reich", sagt Fendrich über seine Anfänge in den 1980-er Jahren und erzählt von seiner Kindheit, in der das Geld knapp war. "Es war eine Sensation, als der Vater in unsere Wohnung ein Bad mit Badewanne eingebaut hat."

Seine erste größere Anschaffung leistete er sich mit dem Geld der ersten Plattenverkäufe: ein Mercedes Cabrio. Schnell lernte der Sänger die Nachteile eines solchen Wagens kennen. "Ich bin im Stau gestanden, es begann zu regnen, und ich habe das verfluchte Dach nicht zugekriegt." Autos sind bis heute ein großes Thema für den Sänger, der gerade mit seinem neuen Album "Für immer a Wiener" tourt und am 19. Juli beim Münchner Tollwood gastiert. Welche Marke er heute fährt, will er nicht verraten. "Nur so viel: Deutsche Autos würde ich nicht mehr fahren." Den Abgasskandal und die Rolle, die die deutsche Politik dabei hat, findet er "ungeheuerlich".

Geht es ums Privatleben, wird er wortkarg. Eine Lehre aus früheren Jahren

Politische Position bezieht Rainhard Fendrich auch immer wieder in seinen Liedern - in seinem 1989 entstandenen Hit "I am from Austria" zum Beispiel verarbeitete er die Affäre um den früheren österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim und dessen Zeit als Offizier in der Wehrmacht. Fendrich erzählt, wie er damit umgeht, dass ausgerechnet dieses heimatkritische Lied gerne von Nationalisten gesungen wird.

Wenn es um Details zum Privatleben geht, wird der 63-Jährige wortkarg. Eine Lehre aus früheren Jahren, in denen er häufig in der Boulevardpresse vertreten war und öffentliche Geständnisse abgelegt hat, wenn es etwa um seine Kokain-Sucht in den 1990-er Jahren ging. Dann erzählt er aber doch. Zum Beispiel von seinem Wohnsitz, der vollkommen uneinsichtig ist. Mit großen Hecken drum herum. "Ich kaufe mir mit meinem Geld etwas, was ich früher hatte", sagt Fendrich. "Privatheit."