3. Mai 2017, 06:41 Uhr Quartalszahlen Apple steigert Gewinn um knapp fünf Prozent









Feedback

Anzeige

Apple hat im vergangenen Quartal mehr Umsatz und Gewinn gemacht, obwohl die iPhone-Verkäufe im Jahresvergleich leicht zurückgingen.

Der Konzern verdiente 11,03 Milliarden Dollar, das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.

Der Umsatz erreichte nach einem Plus von 4,6 Prozent knapp 53 Milliarden Dollar.

Apple hat trotz eines überraschenden Rückgangs bei den iPhone-Verkäufen seinen Gewinn gesteigert. Der Überschuss kletterte im zweiten Geschäftsquartal bis zum 1. April um 4,8 Prozent auf 11,03 Milliarden Dollar, wie der US-Konzern mitteilte. Der Umsatz legte um 4,6 Prozent auf 52,90 Milliarden Dollar zu, blieb damit aber hinter den Erwartungen der Analysten von 53,02 Milliarden Dollar zurück.

Der iPhone-Absatz sank um etwa ein Prozent auf 50,76 Millionen Geräte. Eine mögliche Erklärung sei dem Konzern zufolge die erwartete Sonderedition zum 10. Jubiläum des wichtigsten Apple-Produkts. Kunden hätten sich deshalb im vergangenen Quartal eventuell mit dem Neukauf von iPhones zurückgehalten. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Apple ist seit der Markteinführung stark vom iPhone abhängig. Es stand zuletzt für rund zwei Drittel der gesamten Erlöse.

"Wir sind stolz darauf, ein robustes Ergebnis für das Quartal ausweisen zu können", sagte Apple-Chef Tim Cook. Das Umsatzwachstum habe sich im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum beschleunigt.

Keine Begeisterung bei den Investoren

Anzeige

Bei den Investoren lösten die Zahlen jedoch keine Begeisterung aus: Die Apple-Aktie gab nachbörslich um rund zwei Prozent nach. Apple steigerte den Smartphone-Umsatz dank höherer Verkaufspreise dennoch um 1,2 Prozent. Das Service-Geschäft mit den Diensten App Store, Apple Pay und iCloud florierte und legte um 17,5 Prozent zu. Beim Tabletcomputer iPad ging der Absatz zurück. Dagegen erhöhten sich die Verkaufszahlen für Macintosh-Computer um vier Prozent auf 4,2 Millionen und erwiesen sich als Stütze des Geschäfts.

Die Umsatzprognose für das laufende dritte Geschäftsquartal von 43,5 bis 45,5 Milliarden Dollar fiel leicht unter den durchschnittlichen Schätzungen der Experten aus. Für die Aktionäre gab es gute Nachrichten. Der Elektronikkonzern kündigte an, seine vierteljährliche Dividende um 10,5 Prozent auf 63 Cent je Anteilsschein anzuheben. Zudem will Apple das Volumen der vor fünf Jahren begonnenen Aktienrückkäufe von 175 Milliarden auf 210 Milliarden Dollar aufstocken. Darüber hinaus weitet das Unternehmen die Ausschüttungen an seine Aktionäre um weitere 50 Milliarden Dollar aus.