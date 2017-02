27. Februar 2017, 13:00 Uhr Primark Primark-Chef: Nur billig nützt nichts

Der Modekonzern verkauft T-Shirts für drei Euro. Deutschland-Chef Wolfgang Krogmann behauptet, das sage nichts über die Löhne der Näherinnen in Bangladesch aus.

Von Michael Kläsgen

Wolfgang Krogmann, der Deutschland-Chef von Primark, kommt gerade von einem Termin auf der Baustelle. Jedes Mal wenn sein Mode-Discounter eine neue Filiale eröffnen will, muss im großen Stil umgebaut werden. Denn Primark-Filialen sind riesig. Auch die in Ingolstadt, in den ehemaligen City-Arkaden, soll besonders groß werden.

Krogmann, 61, muss aber jedes Mal auch die besonders großen Bedenken gegen Primark auszuräumen versuchen. Nicht wegen der Bauarbeiten. Sondern weil es jedes Mal ein Politikum ist, wenn Primark eine neue Filiale eröffnen will. Der Mode-Discounter verkauft T-Shirts für Spottpreise von etwa drei Euro und lässt viele Teile in Bangladesch fertigen. Dort arbeiten die Näherinnen und Näher für umgerechnet etwa 65 Euro im Monat - und oftmals unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen.

Auch Näherinnen von Luxus-Ware werden nicht besser bezahlt, sagt Krogmann

Krogmann sagt, dass sich Primark offensiv für höhere Löhne einsetzt. "Zum Beispiel haben wir kürzlich mit anderen Händlern einen Brief an die Regierung von Bangladesch geschickt, in dem wir fordern, dass die Tarifverhandlungen friedlich unter Wahrung der Interessen der Streikenden und unter Wahrung der veränderten Lebensumstände abgeschlossen werden."

Besonders wichtig ist es Krogmann aber, Primark besser darzustellen als die Konkurrenz. "In Chittagong, wo die Textilien verschifft werden, habe ich selbst gesehen, dass die Ware von sehr teuren Marken aus der gleichen Fabrik kommt wie unsere." Und natürlich erhielten die Arbeiter das gleiche Geld, egal, ob sie für die Luxusmarke arbeiteten oder für Primark. Der Mode-Discounter sei nur so günstig, weil seine Lieferkette so straff sei. Das unterscheide Primark von teureren Anbietern. Ohnehin sei der Erfolg der Ware nicht nur durch den Preis zu erklären, sagt Krogmann: "Es nutzt Ihnen nichts, wenn das Produkt nur billig ist."