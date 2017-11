6. November 2017, 12:24 Uhr Paradise Papers Maas will Steuerschlupflöcher in der EU schließen









Feedback

Justizminister Heiko Maas fordert nach der Veröffentlichung der Paradise Papers transparentere Steuerregeln in der EU.

In den USA kritisieren mehrere Senatoren das Trump-Kabinett. Grund sind Verbindungen des Handelsministers Wilbur Ross nach Russland.

Die Paradise Papers haben weltweit Debatten ausgelöst. Der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) forderte Konsequenzen auf europäischer Ebene. "Wir müssen Steuerschlupflöcher innerhalb der EU schließen", sagte Maas. Nur so könne man "auch weltweit glaubwürdig für mehr Steuergerechtigkeit eintreten". Zudem forderte der Minister mehr Transparenz und eine Vereinheitlichung der Steuerregeln in der EU. "Nur so können wir auch weltweit glaubwürdig für mehr Steuergerechtigkeit eintreten." Die Paradise Papers zeigten, wie notwendig diese Arbeit sei. "Es kann doch nicht sein, dass etwa Internetgiganten in Europa riesige Milliardengewinne erzielen, aber nur minimale Steuern zahlen", sagte er.

In den 13,4 Millionen Dokumenten, die der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurden, tauchen die Namen von mehr als 120 Politikern aus fast 50 Ländern auf, außerdem Superreiche, Sportler und Unternehmer. Außerdem belegen die Paradise Papers, wie Konzerne Steuerzahlungen in Milliardenhöhe vermeiden.

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, die Mitarbeiter der Finanzämter vertritt, fordert ein hartes Vorgehen gegen Steuerflucht. "Es sind bestimmte reiche Leute, die sich getrieben durch Gier, durch Arroganz und durch eine Staatsverachtung beim Steuerzahlen in die Büsche schlagen und den Staat der Lächerlichkeit preisgeben", sagte Gewerkschaftschef Thomas Eigenthaler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Eine dubiose Anwaltselite nutze auch das kleinste Steuerschlupfloch weltweit, während dem Arbeitnehmer in Deutschland jeder Cent automatisch abgezogen werde.

In Großbritannien verurteilte der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei Offshore-Geschäfte. "Die Superreichen haben eigene Spielregeln, wenn es um Steuern geht", sagte Corbyn. In den Paradise Paradise finden sich viele Bezüge zu den Britischen Jungferninseln und den Bermudas, die britische Überseegebiete sind.

In den USA stehen vor allem die durch die Paradise Papers aufgezeigten Verbindungen des Handelsministers Wilbur Ross nach Russland in der Kritik. Mehrere Senatoren forderten eine Untersuchung der geschäftlichen Verbindungen von Ross. "Die Amerikaner haben Antworten verdient", sagte der Demokrat Richard Blumenthal. Das Trump-Kabinett habe einen "gravierenden Fehler" begangen, indem es die Verbindungen zu Russland nicht offengelegt habe.

Die Enthüllung könnte die Trump-Regierung weiter in Bedrängnis bringen

Handelsminister Ross profitiert als Privatmann von Geschäften mit einer Firma, die dem Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kreml-nahen Geschäftsleuten gehört. Die Enthüllung könnte die Regierung von US-Präsident Donald Trump weiter in Bedrängnis bringen; ein Sonderermittler untersucht seit Monaten die Kontakte zwischen Trumps Team und Moskau.

In Kanada erklärte die Liberale Partei von Premier Justin Trudeau, dass Chefspendensammler Stephen Bronfman keinen Einfluss auf die Politik der Partei habe. Bronfman ist den Paradise Papers zufolge in Geschäfte in Steueroasen verwickelt. Dem kanadischen Staat sind womöglich mehrere Millionen Dollar an Steuern entgangen.