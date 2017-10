14. Oktober 2017, 18:10 Uhr Onlinewerbung Wie wir von personalisierter Werbung verfolgt werden









Bisher funktioniert personalisierte Werbung auf den meisten Seiten über sogenannte Cookies.

Eine weitere Identifikationsmethode, die bisher seltener zum Einsatz kommt, ist das Browser-Fingerprinting.

Der neueste Trend: haptische personalisierte Werbung. Dabei erhalten besonders treue Onlinekunden wieder klassische Werbung ins Haus geliefert.

Von Nikola Noske

Personenbezogene Werbung im Internet treibt manchmal seltsame Blüten. Wer bei Facebook zum Beispiel seine Profileinstellungen von männliches auf weibliches Geschlecht ändert, wird plötzlich nicht mehr mit Anzeigen für Investmentfonds konfrontiert, sondern mit Schuhwerbung. Viele wundern sich auch, dass ihnen online auf einmal Werbung für ein Produkt gezeigt wird, das sie bereits erworben haben. Unternehmen versprechen sich viel von diesem Konzept: Durch Werbung, die perfekt auf den Kunden abgestimmt ist, soll dieser dazu angeregt werden, mehr zu kaufen, und sich vom Unternehmen verstanden fühlen. Doch Verbraucher sind davon eher genervt, wie Studien belegen.

Rund die Hälfte der Befragten lehnen personenbezogene Anzeigen ab, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens w3b. Und nur sechs Prozent der Befragten empfinden personalisierte Werbung als angenehm. Die Verbraucher sind der Studie zufolge vor allem deshalb kritisch, weil sie um ihre Daten fürchten und sich zum Teil von den Unternehmen ausgespäht fühlen. Sie können zudem schlecht nachvollziehen, wie die Konzerne an Informationen über sie herankommen und dementsprechend Anzeigen schalten.

Auch Thomas G. Müller, geschäftsführender Gesellschafter bei dem Medien-Dienstleister MKM media, ist überzeugt, dass bei personenbezogener Werbung noch einiges falsch läuft. Sie könnte besser funktionieren, denn eigentlich habe diese im Vergleich zu Massenwerbung einen entscheidenden Vorteil: Erhalte der Kunde nur noch Angebote, die wirklich zu ihm passen, sei der Nutzen für ihn größer - und auch für die Unternehmen, die damit gezielter Kundschaft ansprechen und so mehr verkaufen könnten.

Die genaue Ansprache von Zielgruppen im Online-Marketing nennt sich Targeting. Dafür arbeiten die meisten Online-Shops mit AdServern, also Programmen, die die Auslieferung der Werbung steuern. Bisher funktioniert personalisierte Werbung auf den meisten Seiten über Cookies. Das sind kleine Textdateien, die vom Browser des Nutzers gespeichert werden. Die meisten Cookies enthalten eine eindeutige Kennung, die sogenannte Cookie-ID. Damit ist es möglich, den Browser des Nutzers von anderen Browsern zu unterscheiden. So können Web-Seiten zum Beispiel Passwörter speichern oder sich Produkte im Warenkorb eines Online-Shops merken. Das Speichern der Cookies können Nutzer zwar in den Browser-Einstellungen deaktivieren, das ist aber kaum praktikabel. Denn viele Web-Seiten funktionieren ohne Cookies gar nicht mehr.

Eine weitere Identifikationsmethode, die bisher seltener zum Einsatz kommt, ist das Browser-Fingerprinting, das ohne Cookies funktioniert. Dabei werden von beliebigen Web-Seiten Informationen über das vom Nutzer verwendete System gesammelt. Einige Informationen oder Merkmale werden auch vom Computer automatisch an den Web-Server geschickt, andere lassen sich durch Programme wie JavaScript oder Flash auslesen. Merkmale können zum Beispiel die Liste der installierten Software, Sprachen und Schriftarten sein oder das verwendete Betriebssystem. Werden diese Daten zusammengesetzt, ergibt sich daraus ein digitaler Fingerabdruck, mit dem der Nutzer erkannt werden kann. Dieser lässt sich nicht löschen.

Hat ein Unternehmen einen Nutzer identifiziert, kann es Werbung an ihn verschicken, die zu ihm passt oder zu der Zielgruppe,der er angehört. Doch damit diese Werbung auch Früchte trage, müsse Transparenz an erster Stelle stehen, sagt Werbe-Experte Müller. Fühlten sich Kunden von den Unternehmen ausgespäht, verhindere das den Erfolg der Werbung. "Zwischen Unternehmen und Kundschaft gibt es da bisher ein Kommunikationsdefizit", sagt er. Denn eigentlich sei klar geregelt, welche Informationen Firmen verwenden dürfen.

22 Milliarden Euro So viel nahm Facebook 2016 weltweit mit Werbung ein. Bei Google war es fast das Doppelte.

Nach einer EU-Richtlinie muss der Kunde der Nutzung seiner Cookies für Werbezwecke erst zustimmen. Da diese Richtlinie aber für die Mitgliedsländer nicht verpflichtend sind, reichte es in Deutschland bisher, den Internetnutzer darüber zu informieren. "Die deutsche Rechtslage ändert sich aber, weil im Mai 2018 die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft tritt", erklärt Müller. Dann ist auch in Deutschland vorgeschrieben, dass der Kunde der Nutzung seiner Daten für Werbezwecke erst zustimmen muss.

Ein Großteil der Onlinewerbung läuft über Facebook und Google. Im vergangenen Jahr verzeichnete Facebook einen weltweiten Werbeumsatz von 22 Milliarden Euro. Bei Google war es sogar fast doppelt so viel. Dank Suchanfragen, Likes und Posts können Werbekunden dort genau bestimmen, an welche Nutzergruppen sie sich wenden müssen, um potenzielle Kunden zu erreichen. Bei Facebook läuft das über ein Programm, das die Werbeanzeigen managt. Dort können die Firmen angeben, an welche Zielgruppen ihre Werbung ausgespielt werden soll.