28. Mai 2018, 19:32 Uhr Nachruf Serge Dassault gestorben

Von dpa, Paris

Der französische Rüstungsindustrielle Serge Dassault ist tot. Der 93 Jahre alte Chef des Luftfahrt- und Medienkonzerns Dassault Groupe sei am Montag in seinem Büro an Herzversagen gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. Sein Vermögen wurde vom Magazin "Forbes" auf 13 Milliarden Euro geschätzt; er war damit der drittreichste Franzose.