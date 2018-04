4. April 2018, 18:26 Uhr Möbelhaus Ikea kommt in die Innenstadt

Möbel und Köttbullar gibt es künftig in der Fußgängerzone. Ikea will Filialen in den Städten eröffnen.

Ein paar Projekte fallen der Abkehr von der grünen Wiese zum Opfer. Möbelhäuser in Bayern und im Ruhrgebiet stehen auf dem Prüfstand.

Von Michael Kläsgen

Ikea wird vorerst keine weiteren Einkaufszentren auf der grünen Wiese an der Autobahn errichten. Das schwedische Einrichtungshaus verabschiedet sich von dieser jahrzehntelangen bewährten Strategie. Das Möbelhaus wird stattdessen künftig in Deutschland nach Standorten in der Nähe der Innenstädte oder auch direkt in den Einkaufsstraßen suchen. Das teilte Ikea am Mittwoch mit. Immobilien von Warenhäusern seien dabei für Ikea interessant, aber auch Flächen in Einkaufszentren. Größe und Format der neuen Ikea-Geschäfte seien bei dem Konzept variabel. "Wichtig ist eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Auch Kunden ohne Auto müssen uns gut erreichen können", sagte Johannes Ferber, Expansionschef von Ikea Deutschland.

Neben Möbel und Einrichtungsgegenständen sei die Gastronomie fester Bestandteil der neuen Strategie. Köttbullar-Fleischbällchen wird es künftig also auch in den Innenstädten geben, allerdings nicht in eigenen Ikea-Bistros, sondern wie in den autobahnnahen Einrichtungshäusern als Teil des Gesamtkonzepts.

Bislang nur ein Standort in der Stadt

Eine Sprecherin begründete den Strategiewechsel mit dem gesellschaftlichen Wandel. Neben der Urbanisierung gehöre der zunehmende Onlinehandel dazu. Um die Lieferzeiten bei Online-Bestellungen zu verkürzen, plant Ikea daher zudem sechs bis neun neue Verteilzentren in Deutschland. Dafür sollen 300 bis 400 Millionen Euro investiert werden.

Der neuen Strategie fallen geplante Einrichtungszentren wie das in Bottrop und Castrop-Rauxel zum Opfer. In Bayern steht der Standort Memmingen auf dem Prüfstand. Das dort ursprünglich geplante Standard-Einrichtungshaus wird nicht weiter verfolgt. Noch nicht entschieden ist, wie ein mögliches neues Konzept aussehen könnte. Das neue Haus in Nürnberg sowie der Neubau des Einrichtungshauses in München-Eching bleiben zunächst auf der Agenda. Bisher betreibt Ikea nur einen einzigen Innenstadt-Laden in Hamburg-Altona. So sollen die neuen Stores aber nicht werden. "Wir wollen individuelle Standorte entwickeln", sagte Ferber, "zum Beispiel ohne komplettes Warenlager."