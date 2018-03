16. März 2018, 09:39 Uhr Manager-Gehälter Doppelt so viele Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank

Die Deutsche Bank zahlt 705 Mitarbeitern ein Jahresgehalt von mehr als einer Million Euro und schüttet Boni in Höhe von 2,3 Milliarden Euro aus.

Konzernchef Cryan verteidigt die Maßnahme als "Investition". Der Vorstand selbst verzichtet erneut auf Boni.

Trotz des dritten Jahresverlusts in Folge hat sich die Zahl der Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank mehr als verdoppelt. 705 Manager erhielten ein Jahresgehalt von mehr als einer Million Euro, wie aus dem Geschäftsbericht des größten deutschen Geldhauses hervorgeht. Im Vorjahr waren es 316. 50 Mitarbeiter der Bank verdienten besser als Vorstandschef John Cryan.

Insgesamt zahlte die Deutsche Bank für das vergangene Geschäftsjahr Boni in Höhe von 2,3 Milliarden Euro aus. 2016 hatte die Bank lediglich 546 Millionen Euro an Boni gezahlt. Der Großteil der Sonderzahlungen, 1,3 Milliarden Euro, geht an die 17 200 Investmentbanker. Die Mitarbeiter, die sich um das Privatkundengeschäft kümmern, schneiden deutlich schlechter ab. Mehr als 43 000 Mitarbeiter müssen sich 279 Millionen Euro teilen. Der Rest geht an die übrigen Bereiche.

Dass die Bank in der jetzigen Situation überhaupt Boni ausschütten will, hatte vor wenigen Wochen für Kritik von Politik und Aktionären gesorgt. Cryan verteidigte die Maßnahme als "Investition". Gerade jetzt, da die Bank um Marktanteile kämpfe, müsse man in Talente investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Er machte aber auch klar, dass sich so etwas nicht wiederholen könne, wenn es bei den Geschäften keine Wende zum Besseren gebe

Der Vorstand verzichtet erneut auf seinen Bonus. Konzernchef John Cryan erhielt 2017 ein Grundgehalt von 3,4 Millionen Euro. Das sind 400 000 Euro weniger als im Vorjahr. Grund ist eine Änderung der Vergütungsregeln. Den Aktionären will die Bank eine Mini-Dividende von elf Cent je Anteilsschein zahlen.

Der Verlust der Bank fiel mit 735 Millionen Euro noch höher aus erwartet. Anfang Februar hatte das Geldhaus auf Basis vorläufiger Zahlen ein Minus von rund 500 Millionen Euro angekündigt.