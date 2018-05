28. Mai 2018, 17:41 Uhr Macht im Silicon Valley "Die Frauen sind verdammt"

Die Autorin Emily Chang über Sexfeiern im Silicon Valley, Gründerinnen, die glauben alles mitmachen zu müssen und Männer, die nicht merken, dass sie ein Teil des Problems sind.

Von Kathrin Werner

Emily Chang, 37, hatte die Nase voll davon, die interessantesten Geschichten nur zu hören, wenn die Kamera aus ist. Seit Jahren moderiert sie die Fernsehsendung Bloomberg Technology und interviewt die Tonangeber des Silicon Valley. Über Sexismus, Belästigung und Macht redeten sie aber immer nur im Geheimen. Also hat Chang die Geschichten zu einem Buch verarbeitet. Es heißt "Brotopia - Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley".

SZ: Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk oder Jeff Bezos sind sich ...