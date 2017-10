20. Oktober 2017, 13:04 Uhr Luftfahrt Air-Berlin-Flieger darf Island nicht verlassen









Feedback

Der internationale Flughafen Keflavikin Reykjavik erteilt einem Airbus A320 seit Stunden keine Starterlaubnis.

Der Airport Betreiber wirft der insolventen Air Berlin vor, Gebühren nicht gezahlt zu haben.

Die deutsche Luftfahrtgesellschaft vermeidet eine öffentliche Stellungnahme.

Gestern Abend lief noch alles nach Plan. Um kurz vor 23 Uhr landete der Air Berlin-Flug AB3928 aus Düsseldorf in Reykjavik. Am heutigen Morgen sollte der Airbus A320 wieder in Richtung Rheinland aufbrechen. Doch der Rückflug wurde gestrichen.

Der internationalen Flughafen Keflavik erteilte der Maschine keine Starterlaubnis. Die deutsche Fluggesellschaft habe Flughafengebühren nicht gezahlt, teilte der Betreiber des Flughafens, Isavia, mit. Laut Isavia waren die Gebühren bereits vor dem Insolvenzantrag von Air Berlin im August fällig. Die Entscheidung, das Flugzeug jetzt nicht abheben zu lassen sei "die letzte Maßnahme, um die Bezahlung bereits erbrachter Dienstleistungen sicherzustellen".

Nicht der erste Zwischenfall im Betrieb von Air Berlin

Wie viele Passagiere gestrandet sind, ist nicht klar. Isavia kündigte jedoch an, den Fluggästen bei der Suche nach alternativen Verbindungen zu helfen. Eine offizielle Stellungnahme von Air Berlin steht noch aus. Ob weiteren Maschinen der insolventen Air Berlin der Start verwehrt wird, ist unklar. Für Frage ist die Pressestelle des Unternehmens nicht erreichbar.

Das Vorgehen des isländischen Flughafens nennt sich im Fachjargon "Grounding". Diese Flugverbote können bei technischen, juristischen oder finanziellen Vorbehalten gegen eine Luftfahrtgesellschaft ausgesprochen werden.

Seit Beginn des Insolvenzverfahrens Mitte August gab es immer wieder Zwischenfälle und Chaos im Betrieb von Air Berlin. Unter anderem legten die Piloten mit massenhaften Krankmeldungen das Geschäft lahm.