31. Januar 2018, 23:31 Uhr Linkedin Voll vernetzte Welt

Linkedin-Zentrale in München: Viel Holz, viel Grün und Hügel - so übersetzten die Designer die Region Deutschland, Österreich und Schweiz.









Feedback

Seit Dezember hat Linkedin im deutschsprachigen Raum elf Millionen Mitglieder. Das Karrierenetzwerk wächst schneller als Xing. Was macht es richtig?

Von Marlene Thiele

Wer das Büro von Linkedin betritt, bekommt schon am Empfang ein iPad in die Hand gedrückt: Name, Adresse, Gesprächspartner - drei Seiten muss der Besucher ausfüllen und ein Selfie hinterher schießen, dann kommt das Namensschild als Aufkleber aus dem Drucker. "Wir müssen uns an die amerikanischen Standards halten", sagt der Empfangsherr entschuldigend, "jeder Besucher muss dokumentiert und fotografisch festgehalten werden."

Nur für Abonnenten Lesen Sie die besten Reportagen, Porträts, Essays und Interviews der letzten Wochen. Hier geht es zu allen SZ-Plus-Texten.

In der amerikanischen Zentrale von Linkedin arbeiten mehr als 5000 Mitarbeiter, in München sind es 80 - Tendenz steigend. Für ...