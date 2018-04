7. April 2018, 10:15 Uhr Kontrollen am Flughafen Wenn Reisen zur Qual wird

Der Sicherheitscheck am Flughafen kann sich ziehen und nervt so die Reisenden. Kontrollen müssen natürlich sein, aber der Standard in Deutschland hängt im internationalen Vergleich zurück.

Fluglinien und Politik sehen Handlungsbedarf, doch die Besserung gestaltet sich kompliziert.



Von Jens Flottau und Christian Mayer

Wer viel Zeit auf Flughäfen verbringt, kennt diesen kritischen Moment, wenn man schon ahnt: Gleich geht das Theater wieder los. Eine Stunde bis zum Abflug, aber vor einem in der Schlange stehen diese gut gelaunten Männer mit den lustigen Hüten, die auf irgendeinen Junggesellenabschied zwischen Budapest und Barcelona gebucht sind. Dummerweise hat der eine seine Nagelschere zusammen mit der Ginflasche in seinen Reisebeutel gesteckt, und der andere hat vor lauter Fummelei einen Smartphone-Blackout, als er sein Online-Ticket vorzeigen soll: Schon stockt der ganze Betrieb, und die Schleuse mit den Detektoren wird zur ersten Urlaubsfalle.

In alten Filmen oder Werbebroschüren längst abgewickelter Fluggesellschaften wie der Pan Am kann man sich noch ein Bild machen, wie es anders geht. Wie mondän, bequem und angenehm das Reisen mit dem Flugzeug einmal war. Zur Realität gehört heute jedoch eine systemimmanente Zeitverzögerung, eine Barriere, die oft zur Qual wird: der Sicherheitscheck.

Es hat sich viel geändert im Flugverkehr seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001: Wer fliegt, muss heute bis in jede Faser durchleuchtet werden, nach jedem neuen Terroranschlag noch ein wenig intensiver.

Vor Ostern verpassten 3500 Lufthansa-Passagiere ihren Flug

Wie aber sieht das Fliegen in Zukunft aus, wie könnte es besser klappen mit der Abfertigung der Fluggäste? Der Airline-Weltverband IATA hat konkrete Vorstellungen davon, wie die Sicherheitskontrollen künftig einmal funktionieren könnten. Beim sogenannten "Checkpoint of the Future" würden die Passagiere einfach mitsamt ihrem Handgepäck in normalem Tempo durch eine Art breites Tor laufen. Die Scanner wären gut genug, trotz der vielen Menschen diejenigen herauszufiltern, die etwas Verbotenes mit an Bord nehmen wollen. Warteschlangen wären passé.

Doch die Vorschläge der Industrie sind weit entfernt von der Realität. Manchmal liegt das nur daran, dass alle auf einmal verreisen wollen - so wie in den Osterferien. Der Flughafenbetreiber Fraport riet den Reisenden, zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport zu sein, weit länger als die meisten Europaflüge dauern. Trotzdem verpassten alleine in der Woche vor Ostern 3500 Lufthansa-Passagiere ihren Flug, weil sie in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle feststeckten - das Unternehmen beklagt "unhaltbare Zustände." Manchmal sind einfach nur zu wenige Kontrollstellen geöffnet, zu viele Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Urlaub oder krank, wie gerade während der Grippewelle. Oder die Firma hat aus Kostengründen zu wenige Mitarbeiter eingestellt. In diesem Fall stehen die Leute bis zu 45 Minuten vor der Kontrolle. Pech gehabt.

Nach Hightech sehen die Kontrollstellen hierzulande nicht gerade aus. Während an vielen europäischen Flughäfen Fließbänder mit mehreren Positionen für die Wannen installiert sind, auf die Passagiere parallel ihre Taschen legen, werden an Deutschlands größtem Drehkreuz in Frankfurt Reisende noch immer sukzessive abgefertigt. Ein zähes Prozedere: Wenn einer seine Zahnpastatube auspackt oder irgendwo der Reißverschluss klemmt, müssen alle warten.

Die Sicherheit an Flughäfen zu gewährleisten, ist überall in Europa eine staatliche Aufgabe. Doch nirgendwo mischen sich die Behörden so sehr ins Detail ein wie in Deutschland, obwohl die Kontrollen meist an private Sicherheitsfirmen ausgelagert sind. Die Bundespolizei schreibt penibel vor, wie die Kontrollstellen und die technischen Geräte auszusehen haben. In Belgien, den Niederlanden, Großbritannien oder Spanien beschränken sich die Behörden auf die Fachaufsicht. "Wir hinken dem Markt bei den technischen Geräten immer drei bis fünf Jahre hinterher", beklagt ein deutscher Flughafenmanager.