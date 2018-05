24. Mai 2018, 18:49 Uhr Kommentar Einfach machen

Die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Projekte der neuen Regierung. Mit der Umsetzung aber hapert es - Deutschland läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

Von Helmut Martin-Jung

Verträge muss man halten, das ist ein alter Rechtsgrundsatz. Erfüllt ein Vertragspartner seine Pflichten nicht, kann der andere das einklagen. Beim Koalitionsvertrag ist das anders. Er heißt zwar Vertrag, doch falls ihn die Koalitionäre nicht einhalten, gibt es kein Rechtsmittel. Das Wahlvolk kann nur per Stimmzettel klagen. Dass die neue, alte Regierungskoalition es schaffen wird, eines ihrer wichtigsten Projekte in die Tat umsetzen, die Digitalisierung, ist also bloß ein Versprechen. Wird sie, kann sie es halten? Man muss es hoffen, besonders gut sieht es damit aber nicht aus.

Zwar gibt es Anzeichen dafür, dass es Kanzlerin Angela Merkel und ihrem neuen Kabinett inzwischen aufgegangen ist, welch großer Aufgabe sie sich gegenübersehen und wie wichtig es ist, dabei nicht zu versagen. Auf den 179 Seiten des Koalitionsvertrages kommt alleine der Wortstamm "digital" fast 300 Mal vor. Union und SPD haben sich in einigen Fällen auch auf konkrete Ziele geeinigt. Vom Jahr 2025 an soll es etwa ein Recht auf schnelles Internet geben, gefördert werden sollen bloß noch moderne Glasfaseranschlüsse. Vieles bleibt aber vage. Funklöcher etwa sollen "zügig" verschwinden - heißt das nun 2019, 2020 oder 2030? In den öffentlichen Einrichtungen des Bundes soll kostenfreies Wlan eingerichtet werden - einen Termin gibt es auch dafür nicht.

Es gibt sehr gute Forschung in Deutschland, aber es hapert an der Umsetzung

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik gibt es allerdings eine Staatsministerin für Digitales. Die ist jedoch im Kanzleramt angesiedelt, führt also kein eigenes Ministerium und hat somit keine wirkliche Machtbasis. Wenn sie keine Grüß-Augustine werden will, wird Dorothee Bär also permanent konkrete Fortschritte einfordern müssen. Gehört hat man von ihr allerdings schon länger nichts Konkretes mehr.

Der digitale Wandel ist eine Mammutaufgabe, aber warum ist es überhaupt so wichtig, ihn politisch zu begleiten und zu fördern? Das hat zwei Hauptgründe. Erstens: Was die Welt gerade erlebt, lässt sich in seiner Bedeutung vergleichen mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Daten aus Milliarden von Sensoren machen die Umwelt zu einer Art großem Computer. Durch das Sammeln und Auswerten der Daten lässt sich ein hoher Mehrwert erzeugen, wenn zum Beispiel Produktionsfirmen volle Transparenz auf alle Prozesse ihres Unternehmens haben. Dadurch steigt die Produktivität, es werden aber auch soziale Schieflagen entstehen, wenn Jobs durch intelligente Maschinen ersetzt werden.

Zweitens: Deutschland und Europa hinken den USA und auch Teilen Asiens hinterher. Die großen Digitalkonzerne von heute kommen entweder aus den USA oder aus Asien. Dabei geht es jedoch vor allem ums Geschäft mit den Endkunden. Beim digitalen Wandel der industriellen Produktion ist das Rennen dagegen noch offen - aber nicht mehr lange.

Deutschland bringt dafür die besten Voraussetzungen mit, nur nutzt man sie nicht genug. Es fehlt die Lasst-es-uns-einfach-mal-machen-Einstellung, die es im Silicon Valley gibt oder auch in China, es fehlt oft das Geld für Start-ups, und es fehlt eine Kultur des Scheiterns - nicht jedes Start-up kann ein Erfolg werden. Mentalitäten kann man sicher nicht verordnen, daran arbeiten aber schon. Wie es gehen kann, zeigen Länder wie Estland oder Dänemark, wo beispielsweise die Verwaltung nahezu vollständig digitalisiert ist.

Alles beginnt bei der Bildung. Der Vorstoß von Bildungsministerin Anja Karliczek ist richtig, das Kooperationsverbot zu lockern, das es dem Bund verbietet, finanziell Einfluss auf die Bildungspolitik der Länder zu nehmen. Bildungskleinstaaterei schadet hier nur. Länderübergreifende Zusammenarbeit würde auch helfen, die Verwaltung zu digitalisieren.

Gezielt gefördert werden sollten Gründungen, vor allem in Zukunftsfeldern wie künstlicher Intelligenz (KI). Unter den 100 weltweit am höchsten bewerteten KI-Start-ups ist keines aus Deutschland. Es gibt sehr gute Forschung in Deutschland, aber es hapert an der Umsetzung in Produkte und Geschäftsideen. Es braucht also weiter Forschungsförderung, aber vor allem mehr Hilfe und weniger Bürokratie bei der Gründung von Unternehmen.

Schließlich die Infrastruktur: Schnelles Internet ist die Grundlage der Digitalisierung. Es könnte dabei helfen, den Run auf die Städte zu bremsen. Viele Firmen könnten überall sitzen - wenn sie denn nur schnelles Internet hätten.

Das also ist - sehr grob skizziert - was zu tun wäre. Es ist nicht unmöglich. Aber versprochen haben auch die Vorgängerregierungen viel. Die Zeit zu liefern, sie ist jetzt.