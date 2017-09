25. September 2017, 10:40 Uhr Kaiser's Tengelmann Das war's mit der Tengelmann-Ära









Bis Ende dieser Woche sind außer einigen renovierungsbedürftigen Läden in NRW alle Tengelmann-Märkte aus Deutschland verschwunden.

Für die neuen Eigentümer Edeka und Rewe läuft es seit der Umstellung sehr gut.

Nur in Bayern kriselt es noch: Es gibt Streit um die Bezahlung von Aushilfen.

Von Michael Kläsgen

Die junge Filialleiterin des neuen Edeka Xpress im Münchner Stadtteil Giesing ist jedenfalls happy. "Wir haben jetzt erst mal einen sicheren Arbeitsplatz", sagt sie. Bis mindestens Ende 2021 gilt das für alle rund 16 000 ehemaligen Mitarbeiter von Kaiser's Tengelmann. Die Ende 2016 nach jahrelangem Ringen von der Bundesregierung erteilten Auflagen an Edeka sehen das so vor. Augenzwinkernd fügt die Filialchefin noch etwas Positives hinzu. Die Lebensmittel von Edeka seien viel leckerer als die von Tengelmann. Klar, sie wirbt für ihren Xpress. So nennt Edeka seine kleinformatigen Läden neuerdings in München. Neben den Kassen auf dem Wühltisch liegen die letzten Restposten, die noch aus der Zeit stammen, als dieser Laden Tengelmann hieß. Sind sie weg, ist der einst größte Supermarktbetreiber Deutschlands hier Geschichte. Zeit also für eine Bilanz.

Bis Ende dieser Woche wird dieser Schnitt überall in Bayern und fast überall im Rest der Republik vollzogen sein. In Berlin war Edeka bereits im Mai mit der Umstellung fertig. Nur in Nordrhein-Westfalen zieht sich der Umbau von voraussichtlich 27 von insgesamt 48 Filialen bis 2018 hin, weil sie aufwendig saniert werden müssen. Ansonsten wird Edeka bis Ende September alle 338 zum 1. Januar von Tengelmann übernommenen Supermärkte umgestellt haben. Rewe hat die Integration der 64 Kaiser's-Tengelmann-Märkte, die der Kölner Konzern Edeka abgerungen hatte, bereits Ende März komplett abgeschlossen.

Netto, der Discounter von Edeka, hatte in ganz Deutschland schon im März "umgeflaggt", wie es im Fachjargon heißt. Soll heißen: Seitdem steht auch außen das Logo drauf. Laut Edeka geschieht das "erst, wenn die Grundlagen für einen dauerhaft rentablen Betrieb geschaffen sind".

Über den Gewinn sagen zwar weder Edeka noch Rewe etwas. Aber der Umsatz entwickelt sich offenbar für beide Konzerne erfreulich. Edeka hat nach eigenen Angaben ein zweistelliges Umsatzplus bei einem großen Teil der umgestellten Filialen erzielt. Und das, obwohl die Preise angeblich je nach Standort um etwa zehn und bei Netto sogar um rund 20 Prozent gesunken sein sollen. Edeka und Rewe schließen daraus: Die Kunden kaufen mehr ein, und neue Kunden können gewonnen werden.

Jobgarantie für alle Mitarbeiter über fünf Jahre und florierende Geschäfte - läuft also alles bestens?

Nach Informationen der SZ hakt es an mindestens zwei Stellen. In Bayern kämpft der Betriebsrat darum, dass 1600 Aushilfen in den Tarifvertrag eingruppiert werden. Dadurch erhielten sie einen etwas höheren Stundenlohn, mehr Urlaubstage, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Eingruppierung von Aushilfen steht zwar so nicht explizit im Tarifvertrag. Edeka soll sie kurz vor Schluss herausverhandelt haben. Für Manfred Schick, den Betriebsratsvorsitzenden der neuen Edeka Neukauf Südfilialen, steht dennoch fest: "Die gehören klar dazu." Auch wenn Aushilfen namentlich nicht explizit genannt seien, beziehe der Vertrag sie mit ein.