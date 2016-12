30. Dezember 2016, 09:03 Uhr Interview mit Sams-Erfinder Paul Maar "Vor Kurzem habe ich wieder 50 000 Euro verloren"









Dem Sams-Erfinder Paul Maar ist Geld egal. Er will ein freier Mensch sein - und ein Leben lang jeden Brief seiner jungen Leser handschriftlich beantworten.



Von Lea Hampel und Nakissa Salavati

Kaffee trinkt Paul Maar aus seiner Wunschpunkte-Tasse. Sie trägt blaue Punkte, genau wie das Sams, seine berühmteste Romanfigur. In der Küche seines verwinkelten Hauses macht der Kinderbuchautor vor, wie man das Bamberger Hörnchen, eine Art Croissant und Spezialität seines Wohnorts, am besten isst: Er tunkt es tief in den Kaffee.

Auch mit 79 Jahren arbeitet Maar noch immer viel: Derzeit ist er mit türkischen und iranischen Musikern auf Lesereise, die seine Märchen vertonen. Außerdem hat er ein neues Buch begonnen. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung wird schnell klar, warum er Schriftsteller ist. Seine Worte sind überlegt und unverschnörkelt, Erinnerungen schildert er in Anekdoten. Dabei muss er immer wieder lachen - ausgerechnet in Momenten, die viele Erwachsene gar nicht lustig fänden.

So erzählt Maar sichtlich amüsiert, dass er in sienem Leben schon viel Geld verloren hat: "In den Achtzigerjahren hat mir ein Freund einen Anlageberater empfohlen. Ich habe ihm mein ganzes Geld gegeben, ungefähr 350 000 Mark." Wenig später war der Berater privatinsolvent und Maars Erspartes weg. "Ich war wieder ein armer Mann und hatte Schulden."

Heute habe er aus seinen Fehlern gelernt und lege sein Geld nur noch aufs Konto oder verschenke es an seine Kinder und Enkel. "Ich wurde für meine Gier bestraft", sagt Maar. Trotzdem verlor er erst kürzlich wieder Geld, gleich mehrere Zehntausend Euro. Seine Reaktion: "Mir geht es gut, ich kann es mir leisten."

