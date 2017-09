15. September 2017, 14:52 Uhr Insolvente Fluglinie Bei Air Berlin beginnt das große Warten









Feedback

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hat zum Ende der Angebotsfrist mehrere Offerten erhalten, die jetzt "sehr detailliert" ausgewertet werden müssen.

Eine Entscheidung, welches Angebot den Zuschlag bekommt, wird erst am 25. September getroffen.

Zu den Kaufinteressenten gehörten die Lufthansa, eine Kooperation von Condor, Thomas Cook und Niki Lauda sowie der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl.

Mit dem Glockenschlag um 14 Uhr war die Frist abgelaufen: Bis zu diesem Zeitpunkt konnten Interessenten, die die Fluggesellschaft Air Berlin als Ganzes übernehmen oder Teile davon kaufen wollen, ein Angebot abgeben. Mehrere davon sind laut einem Air-Berlin-Sprecher eingegangen, jetzt müsse über mehrere Tage hinweg "sehr detailliert" ausgewertet werden.

Es steht viel auf dem Spiel: Die Offerten entscheiden nicht nur darüber, ob das weiß-rote Air-Berlin-Logo in Zukunft noch auf irgendwelchen Flughäfen dieser Welt in irgendeiner Form zu sehen sein wird. Sondern es geht auch um das Schicksal von etwa 8000 Mitarbeitern, um die bereits gebuchten Tickets von tausenden Passagieren und überhaupt um die Zukunft der Airline-Landschaft in Deutschland.

Doch mit dem Ende der Angebotsfrist beginnt für die Betroffenen vor allem die Zeit des Wartens. Der Gläubigerausschuss trifft sich zwar schon am 21. September, die Entscheidungen darüber, welche Teile von Air Berlin an wen gehen, wurde am Donnerstag jedoch kurzfristig auf den 25. September verschoben, also auf den Tag nach der Bundestagswahl. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Verschiebung als verantwortungslos. "Diese Vertagung geht vor allem zu Lasten der Beschäftigten, die endlich Entscheidungen über ihre Arbeitsplätze und über ihre Zukunft wollen", sagt Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle.

Wie geht es nach dem Ende der Angebotsfrist weiter?

Derzeit ist Air Berlin vor allem deshalb betriebsfähig, weil die Bundesregierung der Fluggesellschaft einen Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt hat. Experten gehen aber davon aus, dass diese Summe nicht reichen wird, um den Flugbetrieb bis zum Abschluss des Verkaufs zu gewährleisten. Dieser kann erst stattfinden, wenn die EU- Kommission ihn wettbewerbsrechtlich genehmigt hat - ein Prozess, der mehrere Monate dauern kann. Experten rechnen deshalb damit, dass potenzielle Käufer viele weitere Millionen aufbringen müssten, um den Flugbetrieb zu sichern. Dieser Kapitalbedarf wäre für den Verkauf eine große Hürde: Er müsste mit den Kosten gegengerechnet werden, wodurch der Kaufpreis sinken würde.

Das sind die potenziellen Bieter: