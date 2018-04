18. April 2018, 14:24 Uhr Immobilien Wohnungsnot befeuert die Altersarmut

Wohnungen in Berlin: Vor allem in den Städten können sich viele kein Eigenheim mehr leisten.

Vielen Menschen mittleren Alters, die kein Eigenheim finanzieren können, droht die Armut im Alter. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie.

Die Autoren halten mehr staatliche Anstrengungen zur Förderung von Wohneigentum für nötig. Das geplante Baukindergeld sei nicht ausreichend.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Die Botschaft ist unerfreulich, wird auf Dauer aber kaum zu verdrängen sein: Wer heute älter als 50 ist, nicht zu den Spitzenverdienern gehört, womöglich lange studiert hat und keine Eigentumswohnung besitzt, dem droht nach jetzigem Stand die Armut im Alter - zumindest, wenn er in einer Großstadt wie Berlin oder Köln leben will. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Pestel-Instituts, einer Forschungseinrichtung, die im Auftrag von Kommunen, Unternehmen und Verbänden arbeitet.

Die Untersuchung zeigt, welcher Zusammenhang zwischen der zunehmenden Wohnungsknappheit in Städten und der drohenden Altersarmut besteht: Gerade Alleinstehenden, Menschen geburtenstarker Jahrgängen oder solchen mit unterbrochenen Berufsbiografien drohe im Rentenalter Armut, weil sie kein Eigenheim besitzen. Schon die Anschaffung einer kleinen Wohnung könne Verarmung verhindern, sagt Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts. Realistisch sei das für viele Ältere allerdings nur durch mehr Unterstützung vom Staat - und solange sie sich mit einer Wohnung abseits der begehrten Großstadtzentren zufriedengeben.

Nach den Berechnungen des Pestel-Instituts werden 40 Prozent der heute 45- bis 55-Jährigen weniger als 800 Euro Rente pro Monat zur Verfügung haben. Nach Abzug der Kaltmiete bleibt ihnen beim Renteneintritt so wenig zum Leben übrig, dass sie auf staatliche Grundsicherung angewiesen sein werden. Dies treffe keineswegs nur Menschen, die im untersten Lohnsegment gearbeitet haben. Auch Akademiker mit langen Studienzeiten, die mehrere Praktika im Ausland gemacht haben und vergleichsweise spät in die Rentenkasse eingezahlt haben, seien betroffen. Unterbrochene Erwerbsbiografien, eine Scheidung oder längere Teilzeitphasen erhöhten das Risiko der Altersarmut bei vielen - ebenso die Tatsche, in einem geburtenstarken Jahrgang geboren worden zu sein.

Die Studie im Auftrag des Verbändebündnisses Wohneigentum, zu dem Immobilienverbände, Wohnungsbaugesellschaften und die Bundesarchitektenkammer gehören, hält mehr staatliche Anstrengungen zur Förderung von Wohneigentum für nötig. Das von der Bundesregierung geplante Baukindergeld sei zwar sinnvoll und könne ein "erster Baustein" sein, sagte Thomas Penningh, Präsident des Verbandes Privater Bauherren. "Allerdings erreicht es wichtige Bevölkerungsgruppen mit Schwelleneinkommen noch nicht."

Kommunen sollen Bauland freigeben, fordern die Experten

Neben dem Baukindergeld sei mehr staatliche Unterstützung beim Aufbau von Eigenkapital nötig. Dazu könnten etwa Bürgschaften des Staates sowie Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer gehören. Das Verbändebündnis Wohneigentum forderte zudem, dass Kommunen ihre Baulandreserven freigeben. Nur so könne Druck vom Wohnungsmarkt genommen werden.

Für viele Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ist es jetzt schon extrem schwierig, eine Wohnung überhaupt zu erwerben. Das gilt insbesondere in Großstädten wie Berlin, in denen die Preise überproportional gestiegen sind. Vielen Menschen fehlt bereits das nötige Eigenkapital, um hier eine Wohnung zu finanzieren.

Nötig sei auch, sich mit weniger Wohnraum zu begnügen und die knappen Flächen "nachhaltig und energieeffizient" zu bebauen, sagt Barbara Schlesinger von der Bundesarchitektenkammer. Begrenzter Raum schließe hohe Qualität von Wohnraum nicht aus. Das Verbändebündnis Wohneigentum bestätigte, dass auch der soziale Wohnungsbau zusätzliche Unterstützung brauche. Nur so könne man die vielen Menschen unterbringen, denen es ohnehin nicht mehr gelingen wird, ein Wohnung zu kaufen.