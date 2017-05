2. Mai 2017, 16:57 Uhr Hochzeit Das ultimative Superfest









Die coolste Location, die besten Fotos, die süßeste Candy-Bar: Auf der Suche nach der "perfekten Hochzeit" geben Paare heute riesige Summen aus. Über das Milliarden-Geschäft mit der Ehe.

Von Sophie Burfeind und Lea Hampel

Eine Hochzeit darf heute nicht mehr nur einfach ein schöner Tag sein. Eine Hochzeit muss zum schönsten Tag im Leben werden. Aus diesem Grund holen sich viele Paare professionelle Hilfe in Gestalt eines Hochzeitsplaners, der den Traum in die Realität umsetzen soll.

Mit einem Fest ist es aber längst nicht mehr getan: Nach dem Junggesellenabschied wird erst der Polterabend zelebriert, danach dann das eigentliche Fest. Im Anschluss folgen die perfekten Flitterwochen und womöglich noch der Brautkleidwalzer. 5000 bis 15 000 Euro gibt ein Paar heute aus für den Bund der Ehe.

Doch woher kommt es, dass das Geschehen rund um die Hochzeit eine ganze Branche beschäftigt? Und wie passt das mit der hohen Scheidungsrate zusammen? Ist es möglicherweise so, dass die Kosten pro Hochzeit steigen, eben weil, und nicht obwohl es so viele Trennungen gibt?

Konsum und Romantik, diagnostiziert die israelische Soziologin Eva Illouz, seien immer stärker verknüpft: Wer Champagner trinke und fein essen gehe, verleihe damit nicht nur seiner Wertschätzung füreinander Ausdruck, sondern hoffe, dass jene Produkte und Erlebnisse die gewünschten Gefühle verstärken.

Eine wichtige Rolle spielt auch die moderne Bilderwelt: Wer permanent in Hochzeitsmagazinen, auf Instagram, in Reality-Fernsehsendungen und auf Youtube sehen kann, wie die "perfekte Hochzeit" aussieht, hat auch höhere Ansprüche an das eigene Fest. Welche Folgen das hat, beobachtet Christian Zeiske seit Jahren. "Immer mehr Paare lassen sich von diesen Soaps beeinflussen." Der 63-jährige Berliner ist Pfarrer und traut seit Jahrzehnten Paare. Demnächst wird eine auf Youtube erfolgreiche Sängerin bei einer von ihm betreuten Hochzeit auftreten. Gegen die Instagram-Inflation kann sich Zeiske immerhin noch wehren. Nur ein Fotograf pro Hochzeit ist in seiner Kirche zugelassen. Ansonsten, sagt er, verkomme die Trauung zum Theaterstück.