15. Juni 2018, 08:09 Uhr Handelsstreit Trump will Strafzölle gegen China verhängen

US-Präsident Donald Trump hat laut US-Medienberichten beschlossen, die bereits angekündigten Strafzölle auf chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar zu verhängen.

Im Laufe des Freitags soll eine Liste mit mehr als 1000 Produkten vorgelegt werden, die mit Zöllen von 25 Prozent belegt werden sollen.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China droht zu eskalieren. US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit seinen Handelsberatern am Donnerstag beschlossen, chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar mit Strafzöllen zu belegen, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders hatte zuvor lediglich bekanntgegeben, dass eine Entscheidung gefallen sei, diese aber nicht erläutert.

Im April hatte die US-Regierung eine erste Liste mit 1300 chinesischen Produkten im Wert von 50 Milliarden Dollar veröffentlicht, die mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent belegt werden könnten. Eine aktualisierte Liste soll im Laufe des Freitags veröffentlicht werden. Die Zölle könnten dann schon wenig später in Kraft treten.

Die Trump-Regierung hatte China bereits zuvor mit Strafzöllen belegt, etwa auf Solarzellen und Waschmaschinen sowie auf Stahl und Aluminium. Der Umfang der neuen Strafzölle ist nun allerdings wesentlich größer. Beobachter sehen die Gefahr, dass der Handelskonflikt sich damit endgültig hochschaukelt. China hatte bereits angekündigt, unverzüglich Gegenzölle im Wert von ebenfalls 50 Milliarden Dollar einzuführen. Trump wolle China dann mit Zöllen im Wert von 100 Milliarden Dollar belegen, kündigte er an.

Die drohenden Zölle waren noch am Donnerstag in Peking Thema bei einem Treffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Pompeo erklärte, das Handelsdefizit der USA gegenüber China sei noch immer zu hoch. Wang Yi äußerte gleichwohl die Hoffnung, dass Washington "nicht weitere Hindernisse schafft". Pompeo berichtete im Anschluss von sehr konstruktiven Gesprächen.

Auch gegen die EU, Mexiko und Kanada hatte Trump zuletzt Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Die Länder haben Schutzmaßnahmen für Ihre Unternehmen angekündigt. Am Donnerstag hatte die EU beschlossen, ebenfalls Zölle auf amerikanische Produke, etwa Erdnussbutter und Levis-Jeans zu verhängen. Die Zölle könnten schon am 1. Juli in Kraft treten.