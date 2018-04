4. April 2018, 10:45 Uhr Handelsstreit China weitet Zölle auf US-Waren drastisch aus

Kaum veröffentlichen die USA ihre Zoll-Liste, weitet auch China die Zölle auf US-Produkte aus.

106 Produkte im Gesamtwarenwert von 50 Milliarden Dollar sollen mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt werden, darunter Autos, chemische Produkte und einige Flugzeugtypen.

Im Handelsstreit mit den USA holt China zum Gegenschlag aus. Das Finanzministerium in Peking kündigte am Mittwoch Zölle auf 106 US-Produkte an, es geht dabei um ein Gesamtvolumen von 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Über die bereits am Montag angekündigten Zölle hinaus sollen zusätzliche 25 Prozent etwa auf Sojabohnen, Autos und chemische Produkte erhoben werden. Auch Whisky, Zigarren, Mais und Orangensaft sowie einige Flugzeugtypen sind demnach betroffen. Wann genau die neuen Zölle in Kraft treten, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, hieß es im staatlichen Fernsehen.

China macht mit den verschärften Zöllen seine Vergeltungsdrohungen wahr. "Wir werden entsprechende Maßnahmen gegenüber den USA in gleicher Höhe und gleichem Ausmaß vorbereiten", hatte das Handelsministerium in Peking angekündigt, nachdem die US-Regierung am Dienstag eine Liste mit 1300 Waren aus China vorgelegt hatte, auf die Zölle im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar erhoben werden sollen.

Die neuen Zölle der USA sollen unter anderem chinesische Hochtechnologie-Industrien treffen. Dazu zählen etwa Industrieroboter und Ausrüstung für Telekommunikation. Konsumgüter wie Kleidung, deren Preiserhöhungen durch Zölle sich direkt auf die Verbraucher durchschlagen würden, sollen zunächst außen vor bleiben.

Mit der Reaktion aus China spitzt sich die Situation nun weiter zu. Einige Beobachter befürchten, dass sich eine Spirale aus immer neuen wechselseitigen Strafmaßnahmen ergeben könnte. Da es sich bei den USA und China um die beiden größten Volkswirtschaften der Welt handelt, hätte eine Eskalation des Handelsstreits große Auswirkungen auf den gesamten Welthandel.