13. Februar 2018, 18:55 Uhr Handelskonzern Metro kämpft gegen Insider-Verdacht

Der Vorstand des Handelsunternehmen ist überzeugt, rechtzeitig den Aufspaltungsplan gemeldet zu haben.

Von Benedikt Müller, Düsseldorf

Der Handelskonzern Metro wehrt sich gegen den Vorwurf, dass Spitzenmanager ihr Insiderwissen für Aktienkäufe genutzt hätten. Das Unternehmen hat der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine 30-seitige Stellungnahme geschickt. "Das Verfahren wird seinen geordneten Weg gehen", sagte Vorstandschef Olaf Koch. Die Finanzaufsicht Bafin hatte den Konzern wegen auffälliger Aktiengeschäfte angezeigt. So kaufte etwa Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann im Februar 2016 privat Metro-Aktien im Wert von einer Million Euro - wenige Wochen bevor der Konzern bekannt gab, dass er eine Aufspaltung prüfe. Alleine diese Ankündigung ließ den Aktienkurs deutlich steigen.

Metro hat die Aufspaltung im vergangenen Sommer vollzogen: Die Elektronikmärkte von Mediamarkt und Saturn gehören nun zur Firma Ceconomy; die Großmärkte und Real-Warenhäuser firmieren weiter unter dem Namen Metro. Der Konzern betont, dass sich die Aufspaltungspläne erst nach und nach konkretisiert hätten. "Es gab eine Reihe von Alternativen, die wir diskutiert haben", sagt Koch. Metro ist überzeugt, dass man die Aktionäre rechtzeitig über die Pläne informiert habe.

Von Oktober bis Dezember hat Metro einen 0,2 Prozent höheren Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern meldet für das Weihnachtsquartal einen Gewinn von 236 Millionen Euro. Das ist fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, als der Konzernumbau das Ergebnis belastet hatte. Metro leidet jedoch darunter, dass in Russland die verfügbaren Einkommen zurückgehen und die Menschen weniger einkaufen. Wachstum verzeichnet der Konzern hingegen im Geschäft mit der Belieferung, es macht mittlerweile 16 Prozent des Umsatzes aus.

Schwachstelle des Konzerns ist die Warenhauskette Real. Sie erwirtschaftete im Weihnachtsquartal einen 0,5 Prozent niedrigeren Umsatz als im Vorjahreszeitraum. Real will sein Markthallen-Konzept mit mehr Gastronomie und Personal nach Krefeld in diesem Jahr in Braunschweig aufbauen; auch in Bielefeld sei ein Umbau angedacht. Voraussetzung sei, dass sich Real und die Gewerkschaft Verdi auf eine Anpassung des Flächen-Tarifvertrages oder einen Haustarif einigten, sagt Koch. "Wir reden hier über die Zukunft von 37 000 Beschäftigten." Real könnte nicht wie geplant wachsen, wenn die Personalkosten höher blieben als bei Wettbewerbern, argumentieren die Manager.