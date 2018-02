13. Februar 2018, 18:55 Uhr Großbritannien Tesco will Aldi kopieren

Die Briten versuchen sich mit einem eigenen Billig-Konzept, zumal der deutsche Discounter Aldi gerade zur beliebtesten Supermarktkette gekürt worden ist. Tesco will nun auch Billigläden eröffnen, Sainsbury's hat solch ein Projekt aufgegeben.

Von Björn Finke , London

Welch eine Schmach: Waitrose ist eine britische Institution, gegründet 1904. Die Supermarkt-Kette ist Hoflieferant der Queen und ihres Sohnes Prinz Charles, und die schicken Läden mit dem freundlichen Personal waren lange der bevorzugte Einkaufsort betuchter Engländer. Die Verbraucherschutz-Organisation Which? veröffentlicht jedes Jahr eine Umfrage darüber, mit welcher Supermarktkette die Untertanen Ihrer Majestät am zufriedensten sind. Waitrose lag in den vergangenen drei Jahren vorne, doch nun wurde das Unternehmen entthront - ausgerechnet von Aldi.

Der Discounter aus Deutschland ist jetzt offiziell die beliebteste Supermarktkette des Königreichs. Die Briten klagen in der Umfrage zwar über die schäbigen Filialen, aber die gute Qualität und niedrigen Preise machten das wett. Die Begeisterung für die Billigheimer aus Germany schlägt sich schon länger bei den Marktanteilen nieder. Aldi Süd und Lidl gewinnen hier stetig hinzu, inzwischen steht Aldi für 6,9 Prozent und Lidl für fünf Prozent des Supermarkt-Umsatzes in Großbritannien. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Erlöse der teutonischen Invasoren, die erst in den Neunzigerjahren auf die Insel kamen, um mehr als 16 Prozent zu. Beide Discounter planen, viele neue Läden zu eröffnen.

Der Siegeszug der Ketten mit den engen Filialen und lieblos hingestapelten Konserven geht zu Lasten etablierter Supermärkte. Die Nummer eins der Branche, Tesco, will nun offenbar versuchen, die Deutschen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Der börsennotierte Konzern, einer der größten Einzelhändler Europas, wolle eine eigene Discountkette aufbauen, die unter einem anderen Namen Produkte billiger verkauft, berichten britische Medien. Die Filialen sollen klein sein und viel weniger Auswahl bieten als Tesco-Läden, heißt es - eine Kopie des deutschen Erfolgsrezepts. Für das Vorhaben arbeitet das Unternehmen, auf das 28 Prozent des Supermarkt-Umsatzes entfällt, mit den Beratern der Boston Consulting Group zusammen.

Tesco ist nicht der erste britische Anbieter, der Aldi und Lidl eine eigene Billigkette entgegensetzen möchte. Vor vier Jahren ging die Nummer zwei der Branche, Sainsbury's, eine Partnerschaft mit der dänischen Discountkette Netto ein. Die beiden wollten Läden unter dem Namen "Netto" eröffnen, doch 2016 gaben sie das Projekt auf, weil es zu teuer gewesen wäre. Starten Supermärkte Billigableger, gehen sie zudem das Risiko ein, dass sich Verbraucher fragen, wieso denn die Preise in den etablierten Filialen höher sein müssen.

Aldi ist seit 1990 auf der Insel, Lidl seit 1994, allerdings verirrten sich anfangs hauptsächlich arme Briten in die wenig anheimelnden Märkte. Als aber die Finanzkrise 2008 das Königreich in eine Rezession stürzte und die Einkommen sanken, trauten sich auch immer mehr Mittelschicht-Familien in die Läden. Und was sie sahen, gefiel ihnen offenbar.