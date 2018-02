27. Februar 2018, 20:26 Uhr Fresenius Akorn macht Ärger

Anonymen Hinweisen zufolge soll der Generikahersteller gegenüber der US-Behörde FDA falsche Angaben gemacht haben. Die Übernahme durch Fresenius ist in Gefahr.

Von Elisabeth Dostert, Bad Homburg

Die Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Akorn durch den Klinik-, Medizintechnik- und Pharma-Konzern Fresenius aus Bad Homburg ist in Gefahr. Vor "einigen Wochen" sei Fresenius in anonymen Briefen auf "Missstände im Produktentwicklungsprozess von Akorn" hingewiesen worden, sagte Fresenius-Vorstandschef Stephan Sturm am Dienstag in Bad Homburg. In Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen werde derzeit untersucht, ob Akorn gegen Vorgaben der US-Zulassungsbehörde FDA verstoßen habe. Akorn kopiert Arzneimittel, deren Patentschutz ausgelaufen ist. Die FDA prüft, ob das Nachahmerprodukt dem Originalpräparat gleich kommt.

Über den Stand ...