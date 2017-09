18. September 2017, 18:59 Uhr Französischer Arbeitsmarkt Die Frau, die Frankreich "verwandeln" soll

Arbeitsministerin Muriel Pénicaud wird es nicht leicht haben, die Reformen durchzusetzen. Der Großteil der Bevölkerung will am bisherigen System festhalten.









Frankreichs Präsident Macron will den Arbeitsmarkt reformieren. In dieser Woche soll seine Regierung die ersten Verordnungen beschließen.

Eine entscheidende Rolle hat dabei Arbeitsministerin Pénicaud, ehemalige Managerin des Lebensmittelkonzerns Danone.

Sie steht vor einer schwierigen Aufgabe. Ein großer Teil der Franzosen lehnt die Reformen ab, Hunderttausende gingen bereits demonstrieren.

Von Leo Klimm , Paris

Über dem Kopf von Muriel Pénicaud hängt ein mächtiger Kronleuchter. Die Wände ihres Büros im Stadtpalais Hôtel du Châtelet sind mit goldenem Stuck und großen Spiegeln verziert. Alles wirkt wie altes - man könnte sagen: erstarrtes - Frankreich, und es wäre ein Leichtes, die Arbeitsministerin mit ihrer konservativen Pariser Eleganz hier gleich mit einzusortieren. Aber das wäre ein Fehler.

Pénicaud arbeitet mit Feuereifer an dem, was sie und Präsident Emmanuel Macron ganz unbescheiden die "Transformation" ihres Landes nennen - die Verwandlung in ein neues, dynamisches Frankreich. Die Kulisse des Ancien Régime soll sie daran nicht hindern. Auch sonst nichts. "Leute, die am liebsten gar nichts ändern wollen, sind nicht meine besten Freunde", sagt die Ministerin. "Aber in der Bevölkerung ist der Wunsch nach Erneuerung stärker als die Reformverweigerung."

Diese Woche beschließt die Regierung Verordnungen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, die Pénicaud vorgelegt hat. Vier Monate nach der Präsidentenwahl soll das der Beginn der Verwandlung sein. Im Herbst und Winter startet Pénicaud fünf weitere Reformen, um Macrons Versprechen einzulösen, Frankreichs Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen und die hohe Arbeitslosenquote von 9,5 Prozent bis 2022 auf sieben Prozent zu drücken.

Pénicaud, 62 Jahre, Ex-Personalvorstand beim Lebensmittelkonzern Danone und Neu-Politikerin, ist die derzeit wichtigste Ministerin des jungen Präsidenten. Die zentrale - und umkämpfte - Figur, die ihn zum Erfolg tragen soll. Sie soll schaffen, woran so viele Regierungen zuvor gescheitert sind: das vermeintlich unreformierbare Frankreich zu reformieren. Möglichst ohne große Streiks und Blockaden. Im Kern geht es darum, Frankreich eine andere, liberalere Wirtschafts- und Sozialordnung zu verpassen, weil die gegenwärtige hoch entwickelt ist, aber gerade den Schwächsten wenig hilft. "Die Transformation bedeutet die Reform des gesamten Sozialmodells", sagt Pénicaud im Gespräch mit deutschen Journalisten. Brisante Worte, die sie beschwingt ausspricht. Sie ist bekannt für unerschütterliche Fröhlichkeit.

Die Lockerung des Arbeitsrechts, das manche Firma bisher angeblich von Neueinstellungen abhielt, kann sie als erledigt abhaken. Für Unternehmen sind Abfindungen nach Kündigungen jetzt berechenbarer und sie bekommen mehr Spielräume, etwa bei der Arbeitszeit. Als Nächstes nimmt sich Pénicaud die Arbeitslosenversicherung vor, die auf Selbständige ausgeweitet und anders finanziert werden soll. Das Arbeitslosengeld sei "kein Tabu", sagt sie; alle Veränderungen wolle sie aber gemeinsam mit den Sozialpartnern erarbeiten. Auch die Aus- und Weiterbildung möchte sie umkrempeln, weil das System Jugendliche und Geringqualifizierte nicht vor Arbeitslosigkeit bewahrt. Und dann ist auch noch eine Rentenreform geplant.

"Das ist wie ein Rubik's Cube", sagt Pénicaud - wie einer dieser kniffeligen Zauberwürfel, deren Flächen man nach Farben ordnen muss. "Eine Reform allein reicht nicht aus. Um Erfolg zu haben, müssen wir den Würfel innerhalb von 18 Monaten lösen." Sie sagt, sie sei gut in Rubik's Cube.