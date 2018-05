24. Mai 2018, 18:49 Uhr Europa Lob für Griechenland

Athen sichert den Euro-Finanzministern zu, die noch nötigen Reformen zu erfüllen, um das Kreditprogramm abzuschließen. Ob der IWF sich beteiligt, ist allerdings offen.

Von Alexander Mühlauer , Brüssel

Die Euro-Finanzminister haben die griechische Regierung für ihre Reformanstrengungen gelobt. "Es gibt großartige Neuigkeiten aus Griechenland", sagte Eurogruppen-Präsident Mário Centeno vor dem Treffen mit seinen Kollegen am Donnerstag in Brüssel. Die Finanzminister wollten über die auf Beamtenebene erzielte Einigung hinsichtlich der noch nötigen Reformen beraten. Diese soll Athen so schnell wie möglich umsetzen, so dass das nunmehr dritte Kreditprogramm im August auslaufen kann. Auf die Frage, ob der Internationale Währungsfonds (IWF) sich noch finanziell an dem Programm beteiligen werde, sagte ...