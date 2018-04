18. April 2018, 09:21 Uhr Elektroautos So will Tesla ein Model-3-Fiasko verhindern

Der Elektroauto-Hersteller Tesla will künftig rund um die Uhr produzieren, um sein erstes Massen-Modell pünktlich ausliefern zu können.

Statt 5000 sollen 6000 Autos pro Woche die Werkshallen verlassen, schreibt Tesla-Chef Elon Musk in einer E-Mail an seine Mitarbeiter.

Das Unternehmen kann seine Ziele allerdings schon jetzt nicht einhalten. Derzeit produziert Tesla nur 2000 Model 3 in der Woche.

Von Jan Schmidbauer

Der Elektroautohersteller Tesla will die Produktion seines ersten Massen-Pkw "Model 3" deutlich ausweiten, um die Autos trotz erheblicher Fertigungsprobleme pünktlich ausliefern zu können. Bis Ende Juni sollen wöchentlich 6000 Fahrzeuge die Werkshallen verlassen, heißt es in einer E-Mail von Tesla-Chef Elon Musk an seine Mitarbeiter, die der US-Blog Electrek veröffentlicht hat. Bislang waren 5000 Autos pro Woche das Ziel.

Damit mehr Autos die Werkshallen verlassen, will Musk eine zusätzliche Schicht einführen und künftig rund um die Uhr produzieren lassen. Dafür will er bis zu 400 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Die neue Zielmarke von 6000 Autos pro Woche sei nötig, um trotz Störungen genügend Fahrzeuge ausliefern zu können. Es müsse einen "Spielraum für Fehler" geben, schreibt Musk.

Bislang kann Tesla ide Ziele nicht ansatzweise einhalten

Tesla steht derzeit unter intensiver Beobachtung der Investoren. Das Model 3, das zu Einstiegspreisen von 40 000 Dollar angeboten wird, soll dem kalifornischen Unternehmen den Weg von der Nische in den Massenmarkt ebnen. Die hohe Bewertung des Unternehmens hängt nicht zuletzt mit den hohen Erwartungen an das Model 3 zusammen. Beobachter sind jedoch zunehmend skeptisch, ob Tesla eine Massenfertigung geregelt bekommt.

Bislang kann das Unternehmen seine selbstgesetzen Ziele nicht ansatzweise einhalten. Eigentlich sollten bereits Ende 2017 wöchentlich 5000 Fahrzeuge die Werkshallen verlassen. Derzeit schafft Tesla jedoch nur 2000 Autos in der Woche. Musk erhöht in dem Schreiben nun noch einmal den Druck auf Mitarbeiter und Zulieferer: Jede Abteilung und jeder Zulieferer, der mit den Zielen überfordert sei, brauche eine "sehr gute Erklärung" sowie einen "Plan zur Problemlösung", der ihm persönlich zu unterbreiten sei.

Erst am Montag war bekannt geworden, dass Tesla die Produktion des Model 3 für mehrere Tage unterbricht. Die drei- bis fünftägige Produktionspause in Teslas Autofabrik im kalifornischen Fremont und in der Gigafactory in Nevada sei nötig, um umfassende Aufrüstungen für die geplante Produktionsoffensive vorzunehmen.