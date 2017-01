3. Januar 2017, 15:13 Uhr Entscheiden Traut euch zu zweifeln!









Die Zeiten sind unsicher, das macht die Entscheidungsfindung in allen Bereichen des Lebens komplizierter. Gut so! Denn Zweifel sind das Beste, was einer Gesellschaft passieren kann.

Essay von Angelika Slavik

Der englische Fußballtorhüter Paul Cooper hat Anfang der Achtzigerjahre mal von zehn Elfmetern, die in der Saison gegen seine Mannschaft gepfiffen wurden, acht gehalten. Als er später gefragt wurde, was sein Geheimnis sei, sagte er, am Anfang habe er ein paar Mal einfach Glück gehabt. Dann aber sei wegen seiner guten Bilanz der Zweifel in die Köpfe der Schützen gekrochen. "Ihr Selbstvertrauen schrumpfte, während meines immer weiter wuchs." Und deswegen seien die Fußballer reihum an ihm gescheitert.

Seither sind fast vier Jahrzehnte vergangen, aber der Ruf des Zweifelns hat sich seit damals kaum verändert. Die landläufige Meinung lautet: Wer zweifelt, verliert. Das ist ziemlich bedauerlich, denn in Wahrheit passt kein Gefühl besser in unsere Zeit als jede Art von Zweifel.

Auch in unsicheren Zeiten müssen Entscheidungen getroffen werden

Der Welt sind zuletzt zahlreiche Konstanten abhandengekommen - das macht die Entscheidungsfindung in vielen, vielleicht allen Bereichen komplizierter als jemals zuvor. Die künftige Wirtschafts- und Handelspolitik der USA ist praktisch nicht prognostizierbar. Deutschland ringt um einen gesellschaftlichen Konsens im Umgang mit den vielen Flüchtlingen - wie der aussehen wird und wie die Rolle der Unternehmen bei der Integration genau aussehen kann, ist bislang unklar. Und der technologische Fortschritt hat so weitgreifende, ja fundamentale Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche der Wirtschaft, dass kaum vorherzusehen ist, unter welchen Umständen sich Unternehmen, Mitarbeiter, Selbständige in drei, fünf oder zehn Jahren werden behaupten müssen.

Dennoch müssen Menschen auch unter Einfluss dieser vielen Unsicherheitsfaktoren Entscheidungen treffen; oft Entscheidungen, die für sie selbst, für ihre Familie, für ihre Angestellten oder für ihr Land von existenzieller Wichtigkeit sind und sein werden. Es ist schwer vorstellbar, dass das gelingt, ohne an diesen Entscheidungen auch zu zweifeln - und das ist auch gut so. Denn der Zweifel hat seinen schlechten Ruf völlig zu Unrecht.

Menschen, die in Selbstzufriedenheit erstarrt sind, bringen niemanden weiter

Die Fähigkeit, die eigene Leistung zu hinterfragen, ist die erste und unabdingbare Voraussetzung für Exzellenz in jeder Disziplin. Man sieht das bei Sportlern wie dem österreichischen Skifahrer Marcel Hirscher, der auch nach ungefährdeten Siegen gerne mal ungehalten aus dem Zielraum stapft, weil er mit seinem Schwung nicht zufrieden war. Man sieht das bei Unternehmern, wie dem Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der seinen Aktionären zwischen vielen beeindruckenden Zahlen gerne auch mal erklärt, dass man im Spielegeschäft wirklich dringend besser werden müsse. Und man sieht das in jedem durchschnittlichen Büro: Da gibt es auf jeder Hierarchiestufe Menschen, die in Selbstzufriedenheit erstarrt sind. Und man findet auf jeder Ebene Menschen, deren Leistung hervorsticht - eben weil sie ständig nach Möglichkeiten suchen, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu optimieren.

Die Fähigkeit, zu zweifeln, bringt aber nicht nur den Einzelnen oder die Einzelne weiter, sie ist auch eine zentrale Kompetenz für erfolgreiche Unternehmen. Wer in Zeiten fortschreitender Digitalisierung sein eigenes Geschäftsmodell nicht zu hinterfragen bereit ist, könnte schneller abgehängt werden, als es heute vorstellbar erscheint. An bestehenden Strukturen oder Arbeitsabläufen zu zweifeln, ist unabdingbar, um Innovation zu ermöglichen und im Gegenzug eine Erstarrung zu verhindern.

Was selbst großen Konzernen passieren kann, wenn sie verlernen, sich regelmäßig und grundlegend zu hinterfragen, kann man an unzähligen Beispielen in der Wirtschaftsgeschichte sehen. Der finnische Handyhersteller Nokia zum Beispiel war mal unangefochtener Weltmarktführer in seiner Branche - bis das Unternehmen den Anschluss in Sachen Smartphones verpasste. Der US-amerikanische Jeans-Hersteller Levi's brauchte Jahre, um sich davon zu erholen, den Kontakt zur Zielgruppe verloren und den Trend zu Baggy-Pants verschlafen zu haben. Und die deutschen Autohersteller keuchen gerade der Konkurrenz hinterher, weil sie über lange Zeit die Elektromobilität für eine irre Hippie-Spinnerei gehalten haben, die einem ordentlichen deutschen Verbrennungsmotor ohnehin niemals Konkurrenz machen könnte.