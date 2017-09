28. September 2017, 15:13 Uhr VW-Abgasaffäre Hochrangiger Ex-Manager von VW in Haft









In der Abgasaffäre ist erstmals ein hochrangiger Ex-Manager aus dem VW-Konzern verhaftet worden.

Nach SZ-Informationen handelt es sich um den ehemaligen Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz.

Der Abgasskandal erreicht mit der Verhaftung eine neue Stufe. Hatz gilt als enger Vertrauter des ehemaligen VW-Chefs Martin Winterkorn.





Von Hans Leyendecker , Klaus Ott und Nicolas Richter

In der Abgasaffäre des VW-Konzerns ist zum ersten Mal ein hochrangiger Ex-Manager verhaftet worden. Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR handelt es sich dabei um Wolfgang Hatz, einen der einst wichtigsten Verantwortlichen für die Motoren-Entwicklung. Hatz ist in München dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der eröffnete ihm den Haftbefehl und entschied, dass Hatz in Untersuchungshaft komme. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München II, die die Ermittlungen gegen Manager der VW-Konzerntochter Audi führt, gab es am Mittwoch neben der Verhaftung auch zwei Durchsuchungen. Offenbar war davon auch Wolfgang Hatz betroffen. Das Verfahren wurde ausgeweitet. Bislang wurde gegen vier ehemalige Manager ermittelt. Neuerdings ist ein gutes halbes Dutzend Ex-Manager ins Visier der Ermittler geraten.

Mit der Verhaftung von Hatz erreicht der Skandal um manipulierte Abgaswerte eine neue Stufe. Hatz gilt als enger Vertrauter des einstigen VW-Vorstandschefs Martin Winterkorn. Er hat in allen wichtigen Häusern des VW-Konzerns Verantwortung getragen. Bei der Porsche AG leitete er zunächst die "Versuchsabteilung Formel 1", damals gehörte Porsche allerdings nicht zu VW. Von 2001 bis 2007 war er Chef der Motoren-Entwicklung der Audi AG. Im Jahr 2007 wurde er Leiter der Aggregate-Entwicklung im VW-Konzern und Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG. Im Jahr 2011 zog Hatz in den Vorstand der Porsche AG ein, als Verantwortlicher für Forschung und Entwicklung.

Für Hatz wurde eine millionenschwere Abfindung vereinbart

Der damalige Entwicklungschef von Porsche Wolfgang Hatz auf einem Archivbild im Jahr 2014 (Foto: imago/argum)

Dass Hatz eine tragende Rolle in dem Abgasskandal gespielt haben könnte, deutete sich früh an. Kurz nach Bekanntwerden der Affäre im September 2015 wurde Hatz von seinem Vorstandsposten bei Porsche beurlaubt. Im Jahr 2016 einigte er sich mit Porsche auf einen Aufhebungsvertrag. Damals betonte Porsche, interne Untersuchungen hätten kein Fehlverhalten von Hatz zutage gefördert. Eine millionenschwere Abfindung wurde damals vereinbart. Das Geld wurde nur unter Vorbehalt gezahlt. Für den Fall, dass Hatz eine Pflichtverletzung begangen haben sollte, muss er Geld an das Unternehmen zurückzahlen. Im Januar vergangenen Jahres schien es so, als könnte Hatz vor einem Comeback stehen. Der Aufsichtsrat des Unternehmens beschäftigte sich mit der Frage, ob seine Position als Vorstand bei der Porsche AG wieder einnehmen könnte. Dazu kam es dann nicht.

Die Strafverfolger gehen angeblich davon aus, dass Hatz einerseits eine wichtige Rolle in dem Abgasskandal gespielt hat und andererseits nach seiner Beurlaubung bei Porsche bei einem Treffen mit früheren Audi-Kollegen Tipps gegeben hat, wie man in der Affäre am besten aussage. Hatz wird auch durch Aussagen des früheren Audi-Managers Giovanni P. belastet, der ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt. Die genauen Haftgründe für den ehemaligen Automanager Hatz sind unklar. In Frage kommen Flucht- oder Verdunkelungsgefahr.