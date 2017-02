26. Februar 2017, 15:56 Uhr Drogerie Schlecker: Eine Familie vor Gericht









Gut fünf Jahre ist die Pleite der Drogeriekette Schlecker her, nun stehen Mitglieder der Gründungsfamilie vor Gericht.

Sie sollen vor dem Ende des Firmenimperiums noch Millionen in Sicherheit gebracht haben. In der Anklage sind mehr als 40 Fälle aufgelistet, in denen die Familie gegen Recht und Gesetz verstoßen haben soll.



Von Stefan Mayr und Klaus Ott

Vor gut fünf Jahren, kurz vor der Pleite der Schlecker-Gruppe, soll in der Zentrale der Drogeriemarkt-Kette im schwäbischen Ehingen der Schredder heiß gelaufen sein. Angeblich seien in großem Umfang Unterlagen vernichtet worden, notierte später die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Die Ermittler verdächtigten die Familie Schlecker, vor der Insolvenz der Firma Vermögen in Millionenhöhe verschoben zu haben. Als Zeugen angaben, an zwei Wochenenden im Januar 2012 seien offenbar Papiere kurz und klein geschnitten und beiseite geschafft worden, gingen die Strafverfolger dem nach. Doch in dem Raum, in dem mutmaßlich Dokumente geschreddert worden waren, fanden sich nur leere Ordner. Der Inhalt dieser Akten ließ sich selbst durch eine "kriminaltechnische Untersuchung" nicht mehr rekonstruieren, wie die Staatsanwaltschaft ernüchtert feststellte.

Den Ermittlern blieb nichts anderes übrig, als das Verfahren gegen Anton, seine Frau Christa sowie deren Kinder Lars und Meike Schlecker einzustellen; zumindest in diesem Punkt. In anderer Hinsicht glauben die Strafverfolger, mehr als fündig geworden zu sein. Vor der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart beginnt am 6. März ein Prozess gegen Anton Schlecker, der vor rund fünf Jahrzehnten als kleiner Kaufmann mit seinen ersten Warenhäusern angefangen hatte und der auf dem Höhepunkt seines Schaffens etwa 14 000 Drogerien und andere Märkte im In- und Ausland betrieb und 50 000 Mitarbeiter beschäftigte - und gegen seine Familie. Sie sollen soll ihren Konzern illegal ausgenommen haben.

Schlecker, das war ein Stück deutsches Wirtschaftswunder; mit einem ebenso einfachen wie schlichten Erfolgsrezept: große Auswahl, günstige Preise. Deos, Kosmetik, Babynahrung, Arzneien, Putzmittel und anderes mehr. Was der Mensch halt so braucht. Am Ende kamen immer weniger Menschen zu Schlecker. Sie bestellten lieber im Internet oder gingen zur Konkurrenz, die war billiger und schöner eingerichtet. Die Insolvenz am 23. Januar 2012 war die Folge eines jahrelangen Niedergangs, der nun vor Gericht öffentlich aufgearbeitet wird.

Anton Schlecker, 72, ist nach Bankvorständen und Konzernchefs die nächste Wirtschaftsgröße, die auf die Anklagebank kommt; samt Familie sogar. Ausgerechnet er, der biedere schwäbische Kaufmann, das Gegenstück zum einstigen Strahlemann, Yacht-Besitzer und Jetset-Millionär Thomas Middelhoff, soll von Gewinnsucht getrieben gewesen sein. Die Ermittler malen das Bild eines rücksichtslosen Firmenchefs, der angesichts der drohenden Pleite in "sittlich anstößiger" Art und Weise Vermögen in Millionenhöhe beiseite geschafft habe, um sich und seine Familie zu bereichern. Auf Kosten der Belegschaft und der Gläubiger. Anton Schlecker soll sogar, um die Bilanzen 2010 und 2011 zu schönen, jeweils 320 Millionen Euro zu viel Eigenkapital ausgewiesen haben.

So steht es in der Anklage, in der mehr als 40 Fälle aufgelistet sind, in denen die Familie gegen Recht und Gesetz verstoßen habe. Die meisten Vergehen, 39, soll Anton Schlecker begangen haben. Die wenigsten, nur zwei, seine Frau Christa. Die Kinder Lars und Meike liegen dazwischen. Die Vorwürfe reichen von vorsätzlichem Bankrott über Beihilfe hierzu bis zur Insolvenzverschleppung und Veruntreuung von Firmenvermögen. Angeklagt sind auch zwei Wirtschaftsprüfer, die ihre Berichtspflichten verletzt haben sollen.