30. September 2017, 09:36 Uhr Dieselskandal Die Strafverfolger kommen dem VW-Vorstand immer näher









Die Festnahme von des Winterkorn-Vertrauten Wolfgang Hatz ist für die einstige VW-Spitze ein beunruhigendes Signal. Sind die noch höheren Konzernchefs die nächsten?







Von Max Hägler , Hans Leyendecker , Klaus Ott und Nicolas Richter

Wolfgang Hatz war im Volkswagen-Konzern einer der ganz Großen, wegen all seiner hohen Posten, aber auch aufgrund seiner Kompetenz. Hatz hat ein Leben lang Motoren entwickelt, am liebsten starke - für BMW, Fiat, Audi, dann für VW, später für Porsche. Locker, nett und meist ohne Krawatte kam er daher. Der Mann gehörte zur Elite seiner Branche, und manchmal ließ er ein bisschen Hybris erkennen. Einen Chef soll er mal "Blechbieger" genannt haben, weil der aus dem Karosseriebau stammte und nie einen Motor konstruiert hatte. Seit Mitte der Woche nun sitzt Hatz, 58, als Untersuchungshäftling in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim.

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen ihn und ein halbes Dutzend früherer Audi-Mitarbeiter wegen Verdachts des Betrugs an Zehntausenden Kunden. Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei VW-Fahrzeugen erreicht damit eine neue Stufe. Die anfängliche Behauptung von VW, es sei bloß ein kleiner Zirkel von Ingenieuren außer Kontrolle geraten, lässt sich schon lange nicht mehr halten. Jetzt aber sitzt zum ersten Mal jemand im Gefängnis, der einst im VW-Konzern zur Führungsebene gehörte.

"Wir hören bei Ermittlungen nicht gern bei Pförtnern auf."

Für den früheren Konzernchef Martin Winterkorn und dessen Entourage ist das aus zwei Gründen beunruhigend. Erstens wegen der Nähe zwischen Hatz und Winterkorn. Wenn Winterkorn befördert wurde, nahm er immer die Besten und Loyalsten mit zu den nächsten Herausforderungen. Als er also zur Jahreswende 2006/2007 vom Audi-Chefposten in Ingolstadt auf den des VW-Chefs in Wolfsburg wechselte, blieb Hatz an seiner Seite. Er sollte fortan Motoren für den gesamten VW-Konzern entwickeln. Ein Zeuge hat ausgesagt, Hatz habe einen direkten Draht zu Winterkorn gehabt, obwohl er selbst nicht im VW-Vorstand saß. Es ist ein Führungsstil, den Winterkorn bei VW einführte: Statt sich auf seine Vorstände zu verlassen, redete der Boss persönlich mit Leuten auf den Ebenen darunter, wenn sie ihm wichtig genug waren. Der Entwickler Hatz gehörte dazu.

Der zweite Grund, warum die Verhaftung von Hatz auch für die einstige Konzernspitze bedrohlich ist: Die Taktik der Strafverfolger scheint zu funktionieren. Ziel ist es, möglichst hohe Verantwortliche zu belangen, und dafür arbeiten sich die Ermittler methodisch von unten nach oben. Der Münchner Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel hat das mal so ausgedrückt: "Wir hören bei Ermittlungen nicht gern bei Pförtnern auf." Die oft von Vorständen erzählte Geschichte über Leute im Souterrain, die unfähig oder korrupt seien, glauben die Ermittler nicht. Auch nicht die Theorie vom Einzeltäter. Die Strafverfolger suchen nach dem größeren System.

Alarmsignal für die oberste Führungsebene

Diese Vorgehensweise lässt sich auch am Beispiel Audi erkennen. Lange Zeit liefen die Ermittlungen nur gegen vier Beschuldigte: Die ersten drei stammten aus Unterabteilungen oder waren allenfalls in Fachkreisen berühmt. Der vierte ist der unglückselige Giovanni P., der in Untersuchungshaft genommen wurde und dort gründlich ausgepackt hat. Er hat immer auf die da oben verwiesen, besonders auf Hatz, der ihn einst von Fiat in die Welt des VW-Konzerns mitgenommen hatte.

Bei Audi waren die bislang vier Beschuldigten vierte oder fünfte Ebene. Klar ist, dass die Münchner Ermittler weiter nach oben wollen. In den vergangenen Wochen bekamen auch Leute aus der dritten Ebene Aktenzeichen und dass nun Hatz in Untersuchungshaft genommen wurde, ist wirklich ein Alarmsignal für die da oben: Nichts ist mehr unmöglich.