29. April 2018, 18:59 Uhr Deutsche Telekom T-Mobile einigt sich auf Fusion mit Sprint

Filialen von T-Mobile US und Sprint in New York: Die Unternehmen wollen gemeinsam gegen die Konkurrenz kämpfen.

Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile mit dem US-Rivalen Sprint ist beschlossen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll T-Mobile heißen.

Konzernchef Tim Höttges steht vor dem vielleicht größten Erfolg seiner Amtszeit, falls die Kartellbehörden und die US-Telekomaufsicht dem Milliarden-Deal zustimmen.

Die Telekom war 1996 schon einmal bei Sprint ein-, später jedoch wieder ausgestiegen.

Von Claus Hulverscheidt , New York, und Benedikt Müller, Düsseldorf

Das Leben schlägt gelegentlich Volten, wie sie sich kein Regisseur schöner ausdenken könnte: Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US und ihr Mobilfunkrivale Sprint wollen fusionieren und damit eine Ehe eingehen, die in den vergangenen gut 20 Jahren schon ein halbes Dutzend Mal angebahnt, geschlossen, in Frage gestellt und wieder geschieden wurde. Doch nun haben TMUS und Sprint ihren Zusammenschluss vereinbart. Das teilten die Unternehmen am Sonntag mit - und wer weiß: Oft halten solche Zweitverbindungen ja besser als jene stürmischen Jugendlieben, die dann im rauen Alltag zerrieben werden.

Die Fusion wird die Deutsche Telekom etwa 24 Milliarden Dollar (20 Milliarden Euro) kosten. Es wird allerdings kein Bargeld fließen, vielmehr sollen die Sprint-Eigentümer, allen voran der japanische Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank, dem 85 Prozent gehören, Aktien an dem fusionierten Unternehmen erhalten. Die Telekom, die derzeit 63 Prozent an ihrer US-Tochter hält, übernähme mit einer Kapitalbeteiligung von noch 42 und einem Stimmenanteil von 69 Prozent die unternehmerische Führung. Das Gemeinschaftsunternehmen soll T-Mobile heißen.

Mittlerweile ist T-Mobile US der größte Wachstumstreiber des gesamten Konzerns

Die Telekom war 1996 schon einmal bei Sprint ein-, später jedoch wieder ausgestiegen. Stattdessen übernahm der Konzern im Jahr 2001 für knapp 40 Milliarden Euro die US-Anbieter Voicestream und Powertel. Doch die neue kleine T-Mobile US litt lange darunter, dass ihr Netz lückenhaft war und sie das beliebte iPhone von Apple zunächst nicht im Angebot hatte. Nach Überwindung der Anlaufprobleme gelang es jedoch, mit hohen Rabatten mehr Kunden hinzuzugewinnen als jeder andere Mobilfunkanbieter in Amerika. Mittlerweile ist T-Mobile US der größte Wachstumstreiber des gesamten Konzerns, knapp die Hälfte ihres Umsatzes erwirtschaftet die Telekom heute in den USA - und mehr als 40 Prozent ihrer Gewinne.

125 Millionen Kunden würde der kombinierte Konzern aus T-Mobile und Sprint haben - er wäre damit einer der ganz großen Marktführer in den USA. Das hat Folgen: Die Kartellbehörden dürften sich für einen Zusammenschluss interessieren, aber auch US-Präsident Donald Trump.

Konzernchef Tim Höttges steht mithin vor dem vielleicht größten Erfolg seiner Amtszeit, falls die Kartellbehörden und die US-Telekomaufsicht dem Milliarden-Deal zustimmen. Ob das klappt, ist allerdings auch diesmal noch nicht gewiss, denn die Zahl der landesweiten Mobilfunkanbieter in den USA würde mit der Fusion von vier auf drei schrumpfen. Nummer eins und zwei der Branche sind Verizon und AT&T, die auf 150 beziehungsweise gut 140 Millionen Vertragskunden kommen. Mit insgesamt etwa 125 Millionen Kunden würde der kombinierte Konzern aus T-Mobile und Sprint nun zu den beiden Marktführern aufschließen.

Dies dürfte womöglich auch die Regierung von Präsident Donald Trump auf den Plan rufen, die Großfusionen bisher generell skeptisch gegenübersteht. Das gilt vor allem, wenn eins der beteiligten Unternehmen - im konkreten Fall sind es sogar beide - von ausländischen Firmen kontrolliert werden. T-Mobile und Sprint kündigen in ihrer Mitteilung allerdings an, dass sie gemeinsam Tausende Jobs in Amerika schaffen wollen. Für die Unternehmen selbst geht es vor allem darum, Kosten zu senken und anstehende Investitionen aufzuteilen - etwa für den Aufbau eines gemeinsamen 5G-Netzes für die gesamte USA. Diese neue Funktechnik ermöglicht es, große Datenmengen in Echtzeit zu übertragen, sie wird etwa für selbstfahrende Autos gebraucht. Die gewaltigen Kosten sind ein Grund, warum derzeit viele Telekommunikationsfirmen fusionieren. So hatten sich beispielsweise auf dem deutschen Markt vor gut drei Jahren Telefónica und E-Plus zusammengeschlossen.

Die hohen Kosten neuer Technologien treiben die Konzerne in Fusionen

Geführt werden soll der kombinierte Anbietervom bisherigen T-Mobile-Chef John Legere, jenem charismatischen, unangepassten Manager mit stets braun gebranntem Gesicht und schulterlangen Haaren, der fast nie im Anzug, dafür umso öfter im magenta-farbenen Shirt und mit schwarzer Lederjacke auftritt. Sein Äußeres, gepaart mit der Leidenschaft zu lockeren Sprüchen, hatte am Konzernsitz der Telekom im beschaulichen Bonn schon mehrfach für Stirnrunzeln gesorgt. Wegen seiner Erfolge im US-Geschäft ließen die Telekom-Oberen Legere aber stets gewähren.

Mit seinen markigen Aussagen erinnert der T-Mobile-Mann ein wenig an den früheren Telekom-Chef Ron Sommer, der den einstigen Staatskonzern 1996 an die Börse geführt hatte. Als das Unternehmen kurz zuvor zum ersten Mal bei Sprint einstieg, platzte Sommer beinahe vor Stolz. Sein Unternehmen, so verkündete er damals, werde den Kunden künftig eine "Rundumbetreuung" bieten - vom "Taschenpiepser für Teenies" über das ISDN-Telefon für junge Erwachsene bis zur Betreuung durch Sprint für USA-Geschäftsreisende. Einige Jahre später musste der Konzernchef gehen. Seine Nachfolger wollen nun zeigen, dass sie es besser können.