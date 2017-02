27. Februar 2017, 18:58 Uhr Deutsche Börse Die große Börsenfusion steht kurz vor dem Scheitern









Der Zusammenschluss der Deutschen Börse und des britischen Konkurrenten LSE steht kurz vor dem Aus.

Die LSE will eine zentrale Bedingung der EU-Kommission, die die Fusion erlauben muss, nicht erfüllen.

Damit scheitert die Fusion vordergründig an der Politik - in London war aber schon zuvor Kritik an Börsenchef Kengeter laut geworden.





Von Björn Finke , London, Meike Schreiber und Jan Willmroth , Frankfurt

Carsten Kengeter muss schon länger gespürt haben, dass sein Fusionsprojekt mit der Londoner Börse am Ende scheitern dürfte. Er muss es gespürt haben, lange bevor am Finanzplatz Frankfurt und in der hessischen Politik der Widerstand gegen die Pläne wuchs, lange bevor die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Insiderhandels gegen ihn publik wurden, ausgerechnet gegen ihn, den Chef der Deutschen Börse.

Sind Fusionen mit anderen großen Börsenbetreibern vielleicht einfach zum Scheitern verurteilt? Er hatte so großspurig losgelegt, um das Gegenteil zu beweisen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr stand Kengeter in Frankfurt vor Publikum, die geplante Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) war gerade wenige Tage bekannt, und er musste sie erklären. Das ging nicht ohne Superlative: Der Zusammenschluss sei ein "Gedanke, der an die nationale Sicherheit grenzt", ließ er wissen, später bezeichnete er die Fusion als "gottgewollt". Im Vergleich dazu wirkte er zuletzt ziemlich kleinlaut. Als Kengeter vor knapp zwei Wochen die Umsatzzahlen des Konzerns vorstellte, hieß es nur noch, man sei "zuversichtlich".

Jetzt ist man nicht mehr zuversichtlich, sondern ernüchtert. Denn wenn nicht noch Wunder passieren, wird auch diese Fusion bald zu den Akten gelegt.

Die LSE probt den trocken formulierten Abgang

Diesmal erschien die entscheidende Nachricht am späten Sonntagabend auf den Bildschirmen der Deutsche-Börse-Manager, es war eine am Ende doch überraschende Ad-Hoc-Mitteilung der LSE. Die Londoner wollen eine zentrale Bedingung der EU-Kommission nicht erfüllen, hieß es darin.

"Basierend auf der aktuellen Position der Kommission geht die LSE davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird", hieß es in der Mitteilung. So klingt ein trocken formulierter Abgesang.

Dabei hätte es diesmal endlich gelingen sollen. Mit Kengeter kam ein hoch bezahlter Ex-Investmentbanker aus London zur Börse, ein Geschäftemacher mit besten Kontakten in der britischen Hauptstadt - nur ohne Erfahrung in einem deutschen Konzern. Er bemühte sich, den Eigenheiten des Finanzplatzes Frankfurt gerecht zu werden, sprach immer wieder mit hessischen Politikern und warb immer wieder öffentlich für das Fusionsprojekt: Die beiden größten europäischen Börsenbetreiber sollen zu einem verschmelzen, damit der neue Doppel-Konzern im Wettbewerb mit den internationalen Konkurrenten aus den USA und Ostasien nicht verliert.

Von Anfang an war klar: Beide Unternehmen müssen Opfer bringen

Schon früh stand fest, dass der Hauptsitz in London angesiedelt werden soll. Das war der erste kapitale Fehler, der nicht erst durch den Brexit zum entscheidenden Hindernis zu werden drohte: Eine fusionierte Börse mit Sitz außerhalb Deutschlands und sogar außerhalb der EU? Ganz schlechte Idee, befand nicht zuletzt die Landesregierung. In London dagegen wäre ein Hauptsitz Frankfurt nicht zu vermitteln gewesen. Und selbst die Aktionäre, die das Projekt später grundsätzlich unterstützten, waren nicht sofort begeistert.

Die nächste Hürde ist die EU-Kommission, und falls die sich nun wie erwartet querstellt, kommt es auf die Standortfrage gar nicht mehr an. Die Brüsseler Behörde muss den Zusammenschluss bis Anfang April kartellrechtlich erlauben. Von Beginn an war klar, dass beide Unternehmen Opfer bringen müssen, um die Auflagen zu erfüllen. Die LSE hatte sich verpflichtet, im Fall einer erfolgreichen Fusion ihr Pariser Abwicklungshaus Clearnet an die dort ansässige Börse Euronext zu verkaufen. Als die EU nun überraschend von den Londonern verlangte, auch noch ihre Mehrheit an der Mailänder Handelsplattform MTS loszuschlagen, hatte das LSE-Management genug: Auch noch die Kontrolle über den Handel mit europäischen Staatsanleihen und anderen Zinspapieren in Italien abzugeben, das will man nicht mehr mitmachen. Dazu war schon zu viel passiert.