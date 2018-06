19. Juni 2018, 20:58 Uhr David Braben im Porträt Der Weltenerfinder

David Braben zählt zu den erfolgreichsten und innovativsten Videospiel-Entwicklern. Heute kämpft er dafür, dass jeder programmieren lernen kann - mit einem Computer, den sich auch Kinder leisten können.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Es ist hilfreich, dass auf der verwirrenden Visitenkarte - es sind neben drei Telefonnummern und zwei E-Mail-Adressen noch eine Planetenlandschaft mit Raumschiffen, das Twitter-Logo, die Erdkugel und ein orangefarbener Strich zu sehen - hinter dem Namen des Eigentümers die Abkürzungen "OBE" und "FREng" vermerkt sind. David Braben ist also Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, und er ist Fellow of the Royal Academy of Engineering. Es sind bescheidene und doch stolze Hinweise auf die Verdienste dieses ...