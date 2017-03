6. März 2017, 14:27 Uhr BER Berliner Pannenflughafen bekommt einen neuen Chef









Der Pannenflughafen BER bekommt einen neuen Chef: Karsten Mühlenfeld hat seinen Vertrag aufgelöst.

Sein Nachfolger wird der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup

Chefwechsel beim Berliner Pannenflughafen BER: Karsten Mühlenfeld verlässt das Unternehmen vorzeitig. Er habe eine Vertragsauflösung unterschrieben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Aufsichtsratskreisen. Zuvor hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Mühlenfelds Nachfolger wird der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup. Er war bisher Berlins Flughafenkoordinator und gilt als Vertrauter des Regierenden Bürgermeisters und BER-Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Müller.

Dass Mühlenfeld den BER verlässt, hatte sich bereits abgezeichnet. Unter dem 53-jährigen Ingenieur, der noch von seinem Vorgänger Hartmut Mehdorn ins Unternehmen geholt wurde, ging vieles voran. Er galt allerdings als durchsetzungsschwach. Die Vertreter des Bundes und der Hauptstadt drängten schließlich auf seine Entlassung, weil Mühlenfeld gegen ihren Willen den Technik-Chef des BER, Jörg Marks, entlassen hatte.

Nachfolger könnte ein Berliner Staatssekretär werden

Die Eröffnung des neuen Berliner Flughafens in Schönefeld wurde seit 2011 fünf Mal verschoben. Der Anlass waren haarsträubende technische Mängel und Planungsfehler auf der Baustelle. Zuletzt gab es Probleme mit der Steuerung von 1100 Türen im Terminal, was die Eröffnung erneut verzögert.

Ein Kernproblem ist allerdings auch die Rolle der Politik, die mal bei der Aufsicht versagt, dann wieder massiv eingreift. Die Länder Berlin und Brandenburg halten 37 Prozent der Anteile an der Flughafengesellschaft, der Bund 26. Vergangenen Mittwoch ereignete sich das jüngste Debakel für die drei Gesellschafter: Nach einer stundenlangen Sitzung vertagte sich der Aufsichtsrat, weil er sich nicht auf den von einer Mehrheit geforderten Rauswurf von Mühlenfeld verständigen konnte.

Nun wird er doch abgelöst. Mit Engelbert Lütke Daldrup rückt ein Politiker an die Spitze des BER. Er ist der vierte Chef seit Beginn der Bauarbeiten im Jahr 2006. Im Aufsichtsrat wird es ebenfalls einen Wechsel geben. Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) will das Kontrollgremium aus Compliance-Gründen verlassen, kündigte er an. Müller teilte außerdem mit, dass der von Mühlenfeld entlassene Bauleiter, Jörg Marks, seine Arbeit wieder aufnehmen werde.