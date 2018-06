12. Juni 2018, 20:23 Uhr Baustoffkonzern Knauf In aller Stille an die Spitze

Alexander Knauf, 44, verkörpert die dritte Generation der Baustoff-Dynastie Knauf. Jetzt tritt er aus dem Schatten - mit dem größten Deal der Firmengeschichte.

Von Uwe Ritzer

Es ist nicht so, dass sie verschlossen wären oder gar abweisend, ganz und gar nicht. Sie machen nur nicht mehr Aufheben um sich und ihre Firma als aus ihrer Sicht unbedingt nötig. So haben das Baldwin (88) und Nikolaus Knauf (82) immer gehalten, so hält das auch Alexander Knauf (44). Die Knaufs zählen zu den reichsten Familien Deutschlands, und ihr Baustoffkonzern gehört ihnen alleine. Keine Aktionäre, keine anderen Finanzinvestoren mischen mit. Die brauchen die Knaufs auch nicht, selbst dann nicht, ...