1. Juni 2018, 07:37 Uhr Autoindustrie Ermittlungen gegen Daimler ausgeweitet

Die Staatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen gegen Daimler wegen manipulierter Abgaswerte "in technischer Hinsicht" aus.

Mittlerweile ist auch ein dritter Motor von den Ermittlungen betroffen.

Daimler könnte so endgültig in den Strudel der Affäre geraten.





Von Markus Balser , Berlin, Thomas Fromm und Klaus Ott

Die ungebetenen Besucher kamen früh und in großer Zahl. Mehr als 230 Staatsanwälte und Polizisten filzten vor fast genau einem Jahr das Daimler-Werksgelände in Stuttgart. Dem Durchsuchungsbeschluss zufolge soll Daimler fast ein ganzes Jahrzehnt lang in Europa und den USA Autos mit unzulässig hohem Schadstoffausstoß verkauft haben. Von bis zu einer Million betroffenen Autos war die Rede. Politiker und Kunden fragten sich: Bahnt sich ein zweiter Fall VW an? Dann wurde es still um das Verfahren mit dem Aktenzeichen 260 Js 28161/17. Die Vorwürfe in der Abgasaffäre um Daimler schienen sich zu erledigen.

Doch nun wird schlagartig klar: Von erledigt kann keine Rede sein. Zuerst zitierte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Daimler-Chef Dieter Zetsche am Montag wegen neuer Vorwürfe ins Ministerium. Und auch die Strafverfolger haben nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ihre Aktivitäten ausgedehnt. "Die Daimler-Ermittlungen sind in technischer Hinsicht ausgeweitet worden", sagt der Stuttgarter Staatsanwalt Heiner Römhild. Daimler wollte das offiziell nicht kommentieren.

Die Ermittler bestätigen dagegen auf Anfrage, dass inzwischen auch wegen des Motors OM 622 bei Daimler ermittelt wird - jenes Antriebs also, der vergangene Woche zum ersten amtlich verordneten Rückruf bei Daimler im Dieselskandal geführt hat - und zum Streit mit Scheuer. Zuerst waren zwei andere Motoren von den Ermittlungen betroffen.

Was technisch klingt, könnte zur ernsten Bedrohung werden. Der Konzern könnte damit endgültig in den Strudel der Affäre gezogen werden. Denn dem Unternehmen wurde mit dem Rückruf von weltweit 5000 Vito-Transportern durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nicht nur erstmals von deutschen Behörden amtlich der Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung attestiert. Auch die Gefahr milliardenschwerer Strafzahlungen wächst.

"Eigentlich müsste längst alles auf dem Tisch liegen"

Zuerst hatten sich die Ermittler auf die Motoren OM 642 und OM 651 konzentriert, die in mehreren Fahrzeugserien verbaut sind, und kamen bereits auf eine Million Verdachtsfälle. Die 5000 Vitos fallen zwar kaum ins Gewicht. Der verärgerte und misstrauisch gewordene Verkehrsminister lässt nun weitere Modelle prüfen, in denen die Motoren verbaut sein könnten. Ins Visier geraten ist auch der Schwestermotor des OM 622, der OM 626, der in der C-Klasse verbaut wurde. Bislang habe es hier allerdings noch "keine offizielle Prüfung" gegeben, heißt es in Stuttgart. Offen wundern sich Spitzenbeamte in Berlin in diesen Tagen darüber, dass Daimler noch immer keine Klarheit schaffen könne, obwohl doch auch der neue Verdacht schon seit Monaten kursiere.

"Die haben es immer noch nicht verstanden", sagt einer. "Eigentlich müsste längst alles auf dem Tisch liegen." Was zum aktuellen Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes geführt habe, sei zuvor schon "Gegenstand unserer Ermittlungen" gewesen, heißt es bei den Ermittlern in Stuttgart. Man sei wegen des Motors OM 622 bereits seit Monaten im Gespräch mit dem KBA, heißt es in Konzernkreisen. Es seien "Fragen und Antworten ausgetauscht" worden. Wegen der noch offenen Fragen habe man gar nicht aktiv werden können: Man könne nicht Motoren verändern, ohne sich abschließend "mit dem KBA abgestimmt zu haben".