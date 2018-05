24. Mai 2018, 18:49 Uhr Aufsichtsrat Kontrolleure aus der Ferne

Wie Paul Achleitner seine Macht durch neue Mitglieder im Kontrollgremium zementiert.



Von M. Schreiber, J. Willmroth, Frankfurt

Von den vier neuen Mitgliedern des Deutsche-Bank-Aufsichtsrats, die auf der Hauptversammlung am Donnerstag gewählt werden, benötigen gleich drei eine Dolmetscherin. Sie können sich nur auf Englisch vorstellen, die offizielle Sprache der Hauptversammlung aber ist Deutsch. Einer dieser vier neuen Kontrolleure von Deutschlands größtem Geldhaus ist John Thain, Ex-Vorstandschef der US-Investmentbank Merrill Lynch. In einer Hauruck-Aktion hat Paul Achleitner im April nicht nur Vorstandschef John Cryan ausgetauscht, er verliert auch erneut mehrere Kollegen im Kontrollgremium. Mit Thain hat Achleitner nun einen eingefleischten Investmentbanker gefunden. Er ist nicht nur für seine steile Wall-Street-Karriere bekannt, sondern auch für Boni-Exzesse. Als der Amerikaner 2007 als Krisenmanager bei Merrill Lynch anfing, ließ er erst einmal sein Büro für schlappe 1,2 Millionen Dollar neu dekorieren.

Nun steht Thain, 62, auf der Bühne in der Frankfurter Festhalle, um zu erklären, welchen Beitrag er zur Gesundung der Bank leisten will. Thain soll Vorsitzender eines neu zu gründenden Strategieausschusses werden, der, wie Achleitner sagt, "die Maßnahmen des Vorstandes zur Fokussierung der Unternehmens- und Investmentbank fachkundig begleiten kann". Weitere Gründe, warum die Bank einen solchen Ausschuss schafft, nennt Achleitner nicht - sonst betont der Österreicher stets, das Geldhaus habe kein Strategie-, sondern lediglich ein Umsetzungsproblem. Außerdem soll es künftig einen "Innovationsausschuss" geben, den Michele Trogni, eine ehemalige Managerin der Schweizer Großbank UBS, leiten soll. Sie soll ebenfalls neu in das Gremium gewählt werden.

Von Seiten der Aktionäre kommt prompt beißende Kritik an der neuen Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Hans-Christoph Hirt, Co-Chef des einflussreichen britischen Aktionärsberaters Hermes, bemängelt, Aufsichtsräte bei der Deutschen Bank blieben im Durchschnitt allenfalls zwei Jahre an Bord, weil sie entweder nach nur einer Amtsperiode oder im Streit bereits frühzeitig ausschieden. Angesichts der Komplexität der Aufgabe frage man sich, ob "ein unerfahrener Aufsichtsrat effektiv in der Lage sei, den Vorstand zu beraten". Ebenso bedenklich sei, dass keiner der neuen Kontrolleure geeignet sei, in den Nominierungsausschuss einzuziehen. Dieser Ausschuss aber solle nach den vielen Wechseln im Vorstand nicht nur die "Nominierungsprozesse" überprüfen, sondern auch beginnen, sich Gedanken über die Nachfolge von Achleitner zu machen. Ein weiterer Aktionär kritisierte in seiner Rede, es fehle an "Kompetenz und Eloquenz" sowie mit dem Abgang von SAP-Gründer Henning Kagermann und Eon-Chef Johannes Teyssen an Vertretern der deutschen Industrie - ausgerechnet jetzt, da sich die Bank auf den Heimatmarkt konzentrieren wolle.

In jedem Fall dürfte Achleitner, dessen Vertrag bis 2022 läuft, seine Macht durch die neue Zusammensetzung des Gremiums weiter zementiert haben. Dank der Großaktionäre aus China und Katar hat der Österreicher aber spätestens seit der Abberufung von Cryan keinen Gegenwind mehr zu befürchten. Zu groß ist die Angst vor einem weiteren Wechsel an der Spitze. "Achleitner", sagt der Vertreter eines Großaktionärs, "hat mal wieder großes Glück gehabt."