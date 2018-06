19. Juni 2018, 11:30 Uhr Audi Audi-Aufsichtsrat berät über Vertreter für Stadler

Am Audi-Stammsitz in Ingolstadt berät der Aufsichtsrat über einen Interimschef für den Hersteller.

Am Dienstagvormittag tagt in Ingolstadt der Audi-Aufsichtsrat, um einen Vertreter für den inhaftierten Chef Rupert Stadler zu bestimmen.

Als Favorit für den Posten als Interimschef gilt Vertriebsvorstand Bram Schot.

Von Max Hägler

Es war eine lange Sitzung am Montag in Wolfsburg: Von 14 bis gegen 21 Uhr saß der Volkswagen-Aufsichtsrat zusammen, um über den Fortgang bei Audi zu beraten. An die sieben Stunden - und die Frage wie es weitergeht, jetzt, wo der Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft in der JVA Augsburg sitzt. Die Nachricht kam so unerwartet, so sehr überschlugen sich die Ereignisse, dass selbst die stundenlange Debatte nicht reichte. Also wird an diesem Dienstag nun weitergesprochen, nachdem alle über die Sache geschlafen haben, diesmal in Ingolstadt: Ab elf Uhr sitzen die Audi-Aufsichtsräte im Haus A 50 zusammen - und werden nun wohl einen Interimschef benennen.

Es wird aller Voraussicht nach Abraham "Bram" Schot, dessen Name am Montag bereits kursierte. Er werde zumindest im Übergang den Premium-Hersteller mit seinen 90 000 Mitarbeitern lenken, heißt es am Dienstag übereinstimmend von verschiedenen Seiten im Konzern. Nach der Beratung in Ingolstadt werde dann - gegebenenfalls per Telefonkonferenz - der Volkswagen-Aufsichtsrat am Mittag die Personalie final absegnen.

Aus Kreisen des Konzerns und des Aufsichtsrats heißt es, dass sich Mitglieder der Familien Porsche und Piëch gegen eine Beurlaubung Stadlers sperrten. Arbeitnehmervertreter und die Vertreter der Landesregierung Niedersachsen drängten hingegen auf einen schnellen Entscheid. Bereits am Montagmittag hatte Personalvorstand Wendelin Göbel in einer Managementnotiz darauf verwiesen, dass es nun, in dieser Situation, wichtig sei, sofortige Handlungsfähigkeit zu sichern. Das ist so einfach nicht, denn bei Audi ist bislang alles auf Rupert Stadler festgelegt gewesen. "Wir haben keinen Plan B", heißt es von einem Aufsichtsratsmitglied. Es gibt keinen Krisenplan mit verteilten Verantwortlichkeiten, den sie einfach aus der Schublade ziehen können. Zur Beschleunigung mag nun heute beitragen, dass der Landtag von Niedersachsen um 13.30 Uhr zusammentritt und wohl per Geschäftsordnungsantrag die Debatte spontan auf VW gelenkt wird.

Schot kommt von außen

Bram Schot ist ein Niederländer, der einmal woanders, bei Mercedes, gearbeitet hat - was ungewöhnlich ist in diesem VW-Konzern, wo sie sich ihr Personal meist selbst heranziehen, über Jahrzehnte hinweg. Erst im vergangenen Jahr ist Schot bei einer größeren Vorstandsrochade nach Ingolstadt gewechselt, wo er für den Vertrieb zuständig ist, den Autoverkauf also, bei dem Audi versucht, den Anschluss zu gewinnen an BMW und Mercedes.

Zuvor war Schot im VW-Konzern für den Vertrieb von kleineren Nutzfahrzeugen zuständig - und damit erfüllt er eine Bedingung, die wichtig ist in diesen Zeiten: Er hat wohl tatsächlich kaum Berührungspunkte mit Auto-Dieselmotoren gehabt. Damit könnte er auch ein Kandidat sein für die dauerhafte Nachfolge, falls Stadler doch nicht zurückkehrt. Denn: "Es ist schwer, jemanden zu finden, der sicher nicht belastet ist."

Allerdings, das sagen Leute aus dem Audi-Aufsichtsrat, wäre Schot mit seiner Berufung nicht dauerhaft gesetzt. Möglich wäre auch Entwicklungsvorstand Peter Mertens, der erst vor einem Jahr von Volvo zu Audi gekommen ist. Auch Oliver Blume, derzeit Vorstandsvorsitzender von Porsche, wird genannt.

Wie es nun mit Rupert Stadler weitergeht, ist an diesem Tag noch unklar. Er ist ein enger Vertrauter der entscheidenden Eigentümerfamilien Porsche und Piëch - und dem Vernehmen nach wollen sie ihn auch jetzt nicht einfach fallen lassen. Offiziell beurlaubt ist er bislang nicht, rausgeworfen erst recht nicht. Wie es heißt, liegt das auch daran, dass er sich noch nicht gegenüber den Staatsanwälten erklärt hat - und auch noch nicht gegenüber seinem Unternehmen. Es gebe noch keinen Kontakt zu ihm, heißt es aus Ingolstadt. Vor jeder Entscheidung über ihn wolle man natürlich mit ihm Kontakt haben, heißt es: "Das ist maßgeblich." Es sei jedoch davon auszugehen, dass Stadler sich möglichst bald erklären wolle. Man könne sich nicht vorstellen, dass er das lange anschaut, er wolle wohl auch Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Dass Stadler wiederkommt, erscheint derzeit jedoch eher unwahrscheinlich: "Er hat seinen Zenit überschritten", heißt es aus Arbeitnehmerkreisen.