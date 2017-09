24. September 2017, 14:03 Uhr Arbeitswelt von morgen Die 32-Stunden-Woche: Anders arbeiten, endlich leben









Feedback

Feste Arbeitszeiten, 40 Stunden: für viele Menschen ein längst veraltetes Modell. Mit ihrer Lebenswelt hat das nichts mehr zu tun. Einige Lösungsansätze.

Von Meredith Haaf

Die 40-Stunden-Woche ist eine Zumutung. Vielen, die in diesem Korsett arbeiten, kommt irgendwann die Erkenntnis: Erwerbstätigkeit, so wie wir sie heute in Deutschland verrichten, frisst Lebenszeit. Vor ein paar Monaten konnte man im Internetportal zett einen Text mit der Überschrift lesen: "Ganz ehrlich, eine 40-Stunden-Woche ist nichts als Menschenquälerei." Es gebe keine Tätigkeit, die man acht Stunden am Tag und immer noch gerne tun könne. Und überhaupt: "Die fortschrittliche Spezies Mensch lässt inzwischen Zähne in 3D-Druckern anfertigen, aber flexible Arbeitszeiten? ...