Amazon kontrolliert den Handel Ausgeliefert

Den Geschäftsplan für seine gerade gegründete Firma schreibt Jeff Bezos 1994 auf der Fahrt von New York nach Seattle. Seine Frau sitzt am Steuer, er tippt auf seinem Laptop und telefoniert mit Investoren.









Vom Buch bis zum Weihnachtsbaum: Amazon kontrolliert den Handel - und ist selbst unkontrollierbar geworden. Das könnte auch für die Kunden noch ziemlich teuer werden.

Von Kathrin Werner

Marc Lore hat mit Amazon noch eine Rechnung offen. Auf seiner Mission hinterlässt er deshalb überall in New York Spuren, lilafarbene Plakate in der U-Bahn, lilafarbene Flyer mit Rabatt-Codes in den Briefkästen in Brooklyn. Lilafarbene Pakete stapeln sich bei den Portiers in den Treppenhäusern der besseren Viertel. Noch einmal, das hat sich Marc Lore geschworen, lässt er sich von Jeff Bezos nicht unterkriegen.

Würden sich die Firmengründer im Boxring gegenüberstehen, könnte man sie wohl kaum auseinanderhalten. Beide um die 50, ...