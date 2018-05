24. Mai 2018, 18:49 Uhr Amazon Datenschutz als Bestseller

Besser als Frank Schätzing und Co.: Eine bayerische Broschüre zur neuen EU-Verordnung gehört derzeit zu den am häufigsten bestellten Büchern des Online-Händlers.

Von Marvin Strathmann, Hamburg

In Europa geht das Ge- spenst der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um. Die neue EU-Verordnung tritt an diesem Freitag in Kraft und regelt in 99 Artikeln den Datenschutz in Europa. Die Verunsicherung der Betroffenen ist so groß, dass sie einen Bestseller hervorbrachte: Eine Datenschutz-Broschüre zur Verordnung steht derzeit auf den vorderen Plätzen der Bestseller-Liste für Bücher von Amazon.

Die Broschüre trägt den Titel "Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen und Vereine": Das Sofortmaßnahmen-Paket verweist etwa Frank Schätzings "Die Tyrannei des Schmetterlings" ...