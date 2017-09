27. September 2017, 11:13 Uhr Allianz Global Wealth Report Die Welt ist so reich wie nie zuvor









Noch nie gab es so viel Vermögen in der Welt wie heute. Laut einem Report der Versicherung Allianz stieg das private Geldvermögen auf 169,2 Billionen Euro.

Vor allem Asien holt auf. Weltweit wird die Vermögensverteilung dadurch auch gerechter.

Jedoch besitzen die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung noch immer fast 80 Prozent der Netto-Vermögen.

Von Jan Willmroth , Frankfurt

Zehn Jahre nach dem Beginn der weltweiten Finanzkrise ist die Welt so reich wie nie zuvor. Nach einem jahrelangen Aufschwung in den Industrieländern und einem Boom an den Börsen stieg das weltweite Geldvermögen im vergangenen Jahr auf knapp 169,2 Billionen Euro (plus sieben Prozent). Das geht aus dem neuen "Global Wealth Report" hervor, den der Versicherer Allianz am Mittwoch vorgestellt hat.

Vor allem Asien holt weiter auf. Schließt man Japan aus, das sich seit Jahren in einer Rezession befindet, wuchsen die Vermögen der Asiaten im vergangenen Jahr um durchschnittlich 15 Prozent - so schnell wie in keiner anderen Region. Alleine China trug 2016 fast ein Drittel zum Vermögenswachstum in der Welt bei. Global betrachtet holt die neue Mittelschicht in den Schwellenländern weiter auf. Die Vermögensverteilung verschiebt sich zugunsten von Aufsteigern in Ländern wie China, Bulgarien oder Brasilien.

"Die überwiegende Mehrheit der neuen Mitglieder der Mittelklasse rekrutiert sich aus der Vermögensunterklasse", schreiben die Ökonomen der Allianz. Gemeint ist: Eine große Gruppe von Menschen, die zuvor so gut wie keine Ersparnisse hatte, häuft zunehmend Vermögen an. Seit der Jahrtausendwende sei etwa 600 Millionen Menschen der Aufstieg in die Mittelklasse gelungen. In den Industrieländern haben sich Globalisierung, Strukturwandel und Finanzkrise umgekehrt ausgewirkt: Einige Millionen Menschen, die dort nun zur Mittelklasse zählen, sind aus der Oberklasse abgestiegen. Dies betrifft laut der Studie vor allem die USA und Japan, aber auch europäische Krisenländer wie Italien und Griechenland. Zur Vermögensmittelklasse zählt die Studie Menschen mit einem Vermögen zwischen 7700 und 45 900 Euro.

Durch die Verschiebungen bei den Vermögen ist die Welt - im globalen Durchschnitt gesehen - gerechter geworden. Mehr Menschen als je zuvor sind in der Lage, Geld zu sparen und Vermögen anzuhäufen. Von einer gerechten Verteilung kann man aber noch lange nicht sprechen. Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung besitzen dem Report zufolge fast 80 Prozent der Netto-Vermögen, also der Ersparnisse abzüglich Schulden. Um die Jahrtausendwende lag dieser Wert allerdings noch jenseits der 90 Prozent. Auch hier hat China einen entscheidenden Einfluss: Seit der Jahrtausendwende kamen vier von fünf Aufsteigern aus China. Ihr Aufstieg macht die Vermögensverteilung weltweit gerechter. Innerhalb Chinas sind sie aber dennoch extrem ungleich verteilt.

Die Deutschen profitieren kaum vom Aktienboom

Von China geht indes auch eine Entwicklung aus, die langfristig riskant werden könnte. Die Schulden der Privathaushalte wuchsen im vergangenen Jahr so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr - und erstmals seit der Finanzkrise wieder schneller als die Wirtschaftsleistung. Damit trugen auch Privatleute wieder dazu bei, dass Staaten, Unternehmen und Haushalte so viele Schulden angehäuft haben wie nie zuvor in der Geschichte. Die lockere Geldpolitik der Notenbanken und die niedrigen Zinsen hinterlassen ihre Spuren: Es ist - im globalen Durchschnitt - wieder attraktiv, sich den Wohlstand aus der Zukunft zu borgen.

Für Europas Sparmeister Deutschland gilt das nicht. Ohnehin steht manche Entwicklung in Deutschland im Gegensatz zu weltweiten Trends. So waren deutsche Sparer im vergangenen Jahr wieder sehr risikoscheu, trugen ihr Geld lieber zur Bank, anstatt es am Kapitalmarkt zu investieren. Deshalb profitierten sie größtenteils auch nicht von der guten Entwicklung an den Weltbörsen. In Nordamerika, schreiben die Allianz-Forscher, wuchsen die Vermögen vor allem, weil der Vermögensbestand - beispielsweise in Form von Aktien - an Wert gewann. In Deutschland stiegen die Vermögen eher, weil die Menschen ihr Geld zur Bank trugen. "Während die amerikanischen Haushalte also ihr Geld für sich arbeiten lassen", schreiben die Autoren, "ist es in Europa und vor allem in Deutschland umgekehrt: Vermögenswachstum wird durch eigene Sparleistungen hart erarbeitet."

Wobei die Vermögen auch innerhalb Deutschlands höchst unterschiedlich verteilt sind. Die Bundestagswahl hat einmal mehr gezeigt, wie gravierend die Unterschiede zwischen Ost und West noch immer sind. Und dies gilt auch für die privaten Ersparnisse. Pro Kopf sind die Vermögen in den ostdeutschen Bundesländern nur halb so hoch wie im Westen. Die Bürger der ehemaligen DDR hatten jahrzehntelang keine Möglichkeit, privates Vermögen aufzubauen. Das wirkt bis heute nach. Und mit Blick auf die Sparleistungen der Deutschen wird sich so schnell auch nichts daran ändern.