12. September 2017, 09:12 Uhr Air Berlin Air Berlin meldet "ungewöhnlich viele Krankmeldungen"

Ein Flugzeug von Air Berlin am Flughafen Tegel









Weil Piloten fehlen, fallen viele Flüge aus. Die betroffenen Passagiere sollen nicht mehr zum Flughafen kommen.

Die Fluggesellschaft Air Berlin streicht am Dienstag rund 70 Flüge. "Wir verzeichnen aktuell ungewöhnlich viele Krankmeldungen der Piloten", erklärte die Airline. Details wurden zunächst nicht bekannt. Das Unternehmen rief betroffene Fluggäste auf ihrer Internetseite auf, nicht zum Flughafen zu kommen und sich stattdessen an die Hotline zu wenden.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste", so eine Sprecherin. Das Unternehmen bat Passagiere, vor der Anfahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges auf der Webseite der Airline zu prüfen. Am Flughafen Berlin-Tegel fielen laut den online genannten Abflügen knapp 20 Flüge aus, etwa ebenso viele waren es am Flughafen Düsseldorf.

Air Berlin ist insolvent. Interessenten für die Gesellschaft können ihre Angebote bis zum 15. September abgeben. Eine Entscheidung über den Verkauf der Airline könnte schon am 21. September fallen.

Das Vorgehen erinnert an den Fall Tuifly im Herbst 2016. Auch damals haben sich Airline-Crews massenhaft krank gemeldet. Der Flugbetrieb stand tagelang nahezu still. Die Mitarbeiter wollten damals einen Verkauf der Airline verhindern. Der Arbeitgeber wertete die Krankmeldungen als sogenannten "wilden Streik".