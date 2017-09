18. September 2017, 11:35 Uhr Abgasskandal Die Autoindustrie hat eine Zukunft - dank Abgasskandal

In Schutzfolien eingepackte Neufahrzeuge im Bahnhof des VW-Werks in Wolfsburg.









Feedback

Autos fahren künftig elektrisch, so viel ist klar. Ohne Dieselgate jedoch hätte es zu dieser Einsicht noch Jahre gebraucht. Die Konzerne dürfen diese Zeit nicht verschenken.

Kommentar von Thomas Fromm

Der Autobauer Daimler brachte es in der vergangenen Woche wunderbar auf den Punkt. Um zu wissen, wo die deutsche Autoindustrie heute steht, genügte der Besuch einer Abendveranstaltung der Schwaben. Nur zwei Autos zeigten sie dort: einen vollelektrischen Smart ohne Lenkrad und Pedale, der seine Gäste irgendwann autonom durch die Städte fahren soll. Und einen 1000-PS-Boliden mit V6-Motor.

Ein Konzern, der sich selbst demonstrativ zwischen den Extremen verortet, will nichts auslassen, nichts verpassen, und hat eine Botschaft: Zwischen Öko- und Hypercar passt so ziemlich alles, was wir als Autokonzern können.

Zwei Jahre, nachdem die Dieselaffäre bei VW bekannt wurde und im Laufe der Monate eine komplette Branche mit sich riss, will es die Autoindustrie nun allen recht machen und ein bisschen von allem sein. Weg vom Diesel? Klar. Aber bitte nicht in den nächsten Jahren. Weg vom Benziner? Auch. Aber bitte nicht in den nächsten Jahrzehnten. Elektroautos? Unbedingt. Aber bitte nicht gleich zu viele und nicht alles schon gleich nächste Woche, denn das wird schwierig. Selbstfahrende Autos? Klar doch, da sind wir schon längst dabei.

Dass sich diese Industrie verändert, dass ihr Konzerne wie Tesla, Google und Apple immer mehr auf die Pelle rücken, das schwant den Konzernchefs schon seit Jahren. Aber sie glaubten stets, dass sie selbst es sind, die das Tempo der Veränderung bestimmen können - schließlich waren sie die Millionenverdiener in einem Milliardenspiel. Alle anderen, auch die Politik, hatten sich dem PS-Primat zu fügen.

Dieselgate hatte tatsächlich auch etwas Gutes

Das ist einer der Gründe dafür, dass jahrelang nur sehr wenig in dieser Industrie passierte. Seit jenem 18. September 2015 aber, jenem Tag, an dem in den USA der große Wolfsburger Dieselschwindel aufflog, hat sich das Spiel komplett verändert. Die Spielmacher von einst werden seitdem von Verbraucherschützern, Behörden und neuen Rivalen vor sich hergetrieben. Dass sie sich schwer damit tun, ist kein Wunder. Sie sind diese neue Rolle nicht gewohnt.

Wenn Dieselgate auch etwas Gutes hatte, dann dies: Die Affäre hat nicht nur bei VW, sondern überall in der Industrie Debatten über die Zukunft der Mobilität losgetreten und den Wandel auf diese Weise beschleunigt. Die Zukunft der Autoindustrie begann also, wenn man so will, am 18. September 2015.