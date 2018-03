5. März 2018, 12:29 Uhr Test Einfach glänzend: Das ist der beste Klarlack

Transparente Lacke sollen die Nägel stärken, verschönern und vor Verfärbungen schützen. Aber tun sie das auch? Neun Produkte im Vergleich.

Von Katja Dreißigacker

Rot ist der Klassiker, Bordeaux aktuell total angesagt und Pfirsich das neue Nude. Doch egal, welche Farbe man nun wählt, das alles Entscheidende ist eine gute Base. Ein Klarlack, der die Nägel vor Verfärbungen schützt, beim Ablackieren nicht schmiert und dabei noch pflegend wirkt. Haben die Nägel bereits einen gelblichen Ton angenommen oder Rillen entwickelt, dann wirken die transparenten Lacke wie ein Weichzeichner. Ein Segen der Kosmetik, wenn man bedenkt, dass unsere Hände beim berühmten ersten Eindruck im Blick sind, beim Gestikulieren Bände sprechen und darüber mitentscheiden, ob unser Äußeres gepflegt wirkt oder nicht.

Anfang des 20. Jahrhunderts machten Erkenntnisse aus dem Autobau Nagellacke mit überzeugender Haltbarkeit und Deckkraft möglich. Doch viele Inhaltsstoffe, die lange Zeit ohne Bedenken verwendet wurden, sind inzwischen in Verruf geraten, weil sie womöglich krebserregend sind, in den Hormonhaushalt eingreifen oder Allergien auslösen und die Haut reizen. Deshalb ist die Zusammensetzung eines Produkts genau so wichtig wie das Ergebnis der Lackierung.