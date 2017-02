14. Februar 2017, 18:17 Uhr Test Welcher Chianti ist günstig - und schmeckt?









Hinter günstigen Preisen verbergen sich manchmal richtig gute Weine. Chianti, zum Beispiel. Acht Weine aus dem italienischen Anbaugebiet im Test - und keiner kostet mehr als zehn Euro.

Von Josa Mania-Schlegel

Weinregale sind wie moderne Kunst. Sieht irgendwie nett aus, nur: Je länger man davor steht, desto mehr beschleicht viele das Gefühl, keine Ahnung zu haben. Diese Hilf- und Ahnungslosigkeit ist schade, denn selbst hinter günstigen Preisen verbergen sich manchmal richtig gute Weine. Chianti, zum Beispiel.

Wenn die Toskana als Sehnsuchtsort der Deutschen gilt, dann ist Chianti ihr Flüssig-Fernweh im Glas. Ralf Czerwonka, Sommelier im Restaurant "Intermezzo" des Hotels Taschenbergpalais Kempinski in Dresden, hat für uns acht Weine aus dem berühmten Anbaugebiet in Mittelitalien probiert. Keiner kostet mehr als zehn Euro. "Rotwein für den Abend kann man ruhig schon am Nachmittag öffnen", rät unser Experte. "So entfalten sich die Aromen." Und man sollte sich Zeit nehmen und zuerst am Wein riechen. Denn Weingenuss fängt in der Nase an, auch bei günstigen Tropfen.