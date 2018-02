28. Februar 2018, 16:45 Uhr Winter-Kleidung Wie wunderbar ist die lange Unterhose

Weich, flauschig, wohlig warm: Kaum ein anderes Kleidungsstück hat derart nostalgischen Charme und vermittelt ein Gefühl, das uns tief in die Kindheit zurückführt, als Winter noch richtige Winter waren.

Von Christian Mayer

Es gibt viele Leute, die über das Hoch Hartmut schimpfen, Hartmut ist für sie ein schlimmer Finger aus der Arktis, ein spätberufener Frostfeind, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Das hat damit zu tun, dass die Menschen in Mitteleuropa den Winter nur noch aus alten Filmen und Familienalben kennen. Umso verwunderter reagieren die Menschen jetzt.

Dabei ist Hoch Hartmut eine wundervolle Gelegenheit, endlich mal wieder einen bewährten Klassiker aus den Tiefen des Kleiderschranks zu fischen: die lange Unterhose!

Wir können sie gar nicht genug wertschätzen, die Weichheit, das flauschige Gefühl, das freundliche Entgegenkommen der Fasern. Für eine lange Unterhose muss keiner abnehmen, die wächst einfach mit, sie ist der Inbegriff von Dehnbarkeit und Flexibilität, ein Muster an Toleranz.

Und das Allerbeste: Kein Mensch kriegt etwas davon mit, wenn wir uns gegen Frostattacken rüsten. Die lange Unterhose hat ja den Vorteil, Aufrüstung und Tarnung in einem zu sein. Und obwohl sie das Potenzial zur Komik hat, wenn man sich selbst darin als armes Schiesser-Würstchen vor dem Spiegel betrachtet, ist sie modisch absolut unanfechtbar, weil sie den höhnischen Blicken der Stil-Kommentatoren entzogen ist.

Zugleich besitzt sie einen nostalgischen Charme wie kaum ein anderes Kleidungsstück, eine menschliche Wärme, die uns tief in unsere Kindheit zurückführt: Damals waren die Winter ja irgendwie glaubwürdiger, sie gingen uns viel mehr unter und über die Haut, sie waren aber auch ein großer Spaß. Also: einfach reinrutschen in die lange Unterhose und dann die Jeans drüber.

Wer jetzt noch jammert, dass er sich den Arsch abfriert, muss auch nicht verzagen: Zwei lange Unterhosen übereinander, das war das Hausmittel unserer Großeltern, wenn es draußen klirrend kalt war. Aber die Großeltern hätten über Hartmut nur abfällig gelacht.