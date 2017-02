22. Februar 2017, 11:18 Uhr Familie Stiftung Warentest lässt beliebten Kinderwagen durchfallen









Feedback

Anzeige

Schadstoffarm, sicher und praktisch soll er sein, der perfekte Kinderwagen. Gerade das erste Kriterium verhagelt nun vielen Modellen die Bewertung.

Von Kerstin Lottritz

Kaum ist die Frau schwanger, widmet sich die junge Familie ihrer wichtigsten Aufgabe: den richtigen Kinderwagen für den Nachwuchs finden. Das Kind muss ausreichend Platz darin haben, der Wagen soll praktisch und schadstoffarm sein und bestenfalls noch schick aussehen. Äußerst beliebt - wenn auch recht teuer - waren in den vergangenen Jahren die Modelle der Marke Bugaboo für etwa 1000 Euro. Ausgerechnet diese Marke fällt jetzt im Vergleich von zwölf Kinderwagen bei Stiftung Warentest durch.

Die Verlierer

Seit Oktober 2016 haben die Bugaboo-Wagen eine Besonderheit: Die Standardmodelle werden mit Tragebügel im Lederlook angeboten. Was schön aussieht, könnte den Testern zufolge aber gefährlich für Kinder sein. Der Hauptkritikpunkt: Der Griff des Bugaboo übersteigt den Grenzwert für Tris-Dichlorpropylphosphat (TDCPP), das als krebserregend gilt, um ein Vielfaches. Die Tester haben sich dabei an den strengen Grenzwerten, die für Kleinkinderspielzeug gelten, orientiert, da Kinder sich an dem Griff festhalten oder auch daran lutschen. Daher bekommt der Bugaboo nur die Note 4,6 (mangelhaft). In den anderen Kategorien schneidet er gut ab.

Ernsthafte Sicherheitsmängel haben die Tester beim Wagen Knorr-Baby für 600 Euro festgestellt. Weil der Sitz nach dem Befestigen kippen und ein nicht angeschnalltes Kind aus dem Wagen fallen oder sich die Arme quetschen könnte, wurde er mit einer 5,0 am schlechtesten bewertet.

Anzeige

Der Gewinner

Kindgerecht gestaltet, einfach zu handhaben und dabei sehr haltbar ist laut Stiftung Warentest der Britax Go Big für knapp 1000 Euro. Die Tester loben vor allem die gute Tragetasche und den Sitz, in dem Kinder fahren können, bis sie dreieinhalb Jahre alt sind. Unter den günstigeren Modellen schneidet der ABC Design für 600 Euro gut ab. Bei diesem werden die gute Federung und die Bremsen gelobt.

Weitere Ergebnisse